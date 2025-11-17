Hat sich Bill Kaulitz dafür einer stundenlangen OP unterzogen?

Los Angeles/München - Erst vor Kurzem kündigte Sänger Bill Kaulitz (36) an, dass er sich einem stundenlangen Eingriff unterziehen wolle. Nun zeigt er sich mit einer körperlichen Veränderung auf dem roten Teppich.

Hat sich Bill Kaulitz für eine Zahnverschönerung unters Messer gelegt? © Felix Hörhager/dpa

Gemeinsam mit Bruder Tom Kaulitz (36) und seinen Band-Kollegen zeigte sich der Tokio-Hotel-Frontmann mit einem neuen Look bei der Bambi-Verleihung in München.

Neben einer neuen auffälligen Frisur glänzte der 36-Jährige an diesem Abend scheinbar auch mit einer frischen Kauleiste. Vielen Fans fiel sofort auf, dass Bills Zähne und Lächeln etwas anders sind als gewohnt. Strahlend zeigte er seine weißen Beißer in die Kameras.

Könnte es sich bei diesem Eingriff etwa um die stundenlange Operation handeln, von der er im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gesprochen hatte?

Im Oktober hatten die Zwillinge hier darüber geredet, dass Bill ein medizinischer Eingriff mit Vollnarkose bevorsteht. Später gab er den Zuhörern sogar ein Update, dass dieser statt sieben Stunden "nur viereinhalb oder fünf Stunden gedauert" habe.

Ob es sich hierbei um eine Verschönerung seiner Zähne gehandelt haben könnte, verriet der Musiker jedoch nicht.