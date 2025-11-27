Bill und Tom Kaulitz machen sich über Kritiker lustig: "Glaube, der ist in uns verliebt"

Los Angeles - Nach seinem Auftritt im ARD-Experiment " Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner " reagiert Bill Kaulitz (36) in typischer Manier auf Kritik.

Bill Kaulitz (36) sollte im Krimi-Dinner für Aufsehen sorgen. © ARD Degeto Film/ORF/Constantin Entertainment/Willi Weber / Willi Weber

Vergangenen Samstagabend prämierte das neue Format im Ersten: Bei der Mischung aus Rollenspiel und Krimi mussten große Namen aus der deutschen Schauspielszene ihr Improvisations-Talent beweisen.

Neben Tatort-Schauspielern und Stars wie Uwe Ochsenknecht (69) und Annette Frier (51) war auch Bill Kaulitz mit dabei - als überforderter Partyplaner, der zwischendurch die Handlung stören und überraschende Wendungen einleiten sollte.

In der neuesten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", in welcher Bill nach seinem Deutschland-Trip gerade erst wieder in Los Angeles angekommen ist, spricht er über die Resonanz auf seine Rolle.

Der Spiegel habe ihn die "unterhaltsamste Figur" genannt, worüber er sich freut. Auch Zwilling Tom Kaulitz (36) hält die Show für ein super Experiment.

Allerdings sind nicht alle so begeistert, vor allem nicht über Bills Auftritt: Laut Christian Vock von Web.de sei er eine "Fehlbesetzung" gewesen, die nur für die Quoten dabei war.