Bill und Tom Kaulitz helfen Thomas Müller bei Charity-Auktion für junge Trauernde
München/Hollywood - Spenden für Thomas Müller (36)? Der Profi-Fußballer leidet nicht unter Geldsorgen. Trotzdem wollen Bill und Tom Kaulitz (36) den ehemaligen FC-Bayern-Spieler finanziell unterstützen – bei seiner United-Charity-Aktion.
Das erzählten die Zwillinge in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".
Müller, der gerade für die Vancouver Whitecaps in Kanada auf dem Platz steht, "versteigert im Rahmen der Nicolaidis YoungWings Weihnachtsauktion powered by 'Thomas Müller & friends' einmalige Weihnachtsgeschenke", teilte die Nicolaidis YoungWings Stiftung mit.
Bill und Tom haben für das Event "zweimal Meet and Greets für eine Stadt auf unserer Tour zur Verfügung gestellt".
Ab Herbst 2026 gehen Bill und Tom mit ihrer Band Tokio Hotel auf große Arena-Tour. Am 16. November spielen die vier Musiker auch in München.
Thomas Müller versteigerte sein erstes Vancouver-Trikot
Die Nicolaidis YoungWings Stiftung begleitet laut eigener Angaben junge trauernde Menschen auf ihrem Weg durch Verlust und Neuanfang. Die Zwillinge freuen sich, helfen zu können: "Auch Thomas Müller selbst spendet dieses Jahr wieder ganz viele Preise, worauf man bieten kann. Hoffentlich kommt möglichst viel Geld zusammen."
Schon seit vielen Jahren engagiert sich der Profi-Fußballer für die Arbeit der Stiftung. Zu seinem Abschied vom FC Bayern versteigerte er sogar einige Andenken an seine Zeit bei seinem Herzensverein - darunter signierte Trikots oder auch seine "Raumdeuter Schuhe". Der Erlös kam ebenfalls der Charity zugute.
Im September konnte man auf der Website sogar das erste Vancouver-Trikot von Thomas Müller erwerben.
Titelfoto: Montage: Peter Kneffel/dpa, Nadine Rupp/United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH/obs