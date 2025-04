Bill und Tom Kaulitz privat: An diesem Tag kommt die zweite Netflix-Staffel "Kaulitz & Kaulitz"

Im Sommer 2024 hatte Bill Kaulitz nach Unwettern von einem verheerenden Wasserschaden in seiner Midcentury-Villa in den Hügeln von Hollywood berichtet.

Weiter hieß es am Montag von dem Streamingdienst , der nach eigenen Angaben weltweit rund 300 Millionen Abonnenten hat: "Mit der zweiten Staffel 'Kaulitz & Kaulitz' sind unsere Lieblings-Mäuse zurück und nehmen uns auch 2025 wieder mit in ihr aufregendes Leben zwischen Hollywood Hills und deutscher Heimat."

"Die zweite Staffel der Reality-Serie über die prominentesten Zwillinge Deutschlands startet am 17. Juni."

In der ersten Staffel war das schicke Haus zentraler Bestandteil der Serie. Tom Kaulitz und seine Ehefrau Heidi Klum (51) leben in Los Angeles in einem anderen Haus - im noblen Stadtteil Bel Air.