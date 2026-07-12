Bill und Tom Kaulitz sorgen für Lacher bei Madame Tussauds: "Warum messen die auch unten herum?"

Berlin - Selfie mit dem eigenen Doppelgänger: Für Bill und Tom Kaulitz (beide 36) wurde dieser ungewöhnliche Moment in Berlin Realität. Die "Tokio Hotel"-Stars haben am Sonntag bei Madame Tussauds ihre täuschend echten Ebenbilder aus Wachs enthüllt. TAG24 war dabei.

Bill und Tom Kaulitz (beide 36) brachten mit dem Buzzer den Vorhang zum Fallen. © © Madame Tussauds Berlin

Noch vor dem feierlichen Moment standen sich draußen unter der sengenden Sonne Fans die Beine in den Bauch. Manche hatten Glück und konnten zum Meet & Greet, andere waren sogar aus Nordrhein-Westfalen angereist, um einen Blick auf ihre Idole zu erhaschen, ein Autogramm zu bekommen oder vielleicht sogar ein Selfie zur Erinnerung.

Für Deutschlands bekannteste Zwillinge war die Begegnung mit ihren Abbildern ein ungewohnter Moment und die Vorfreude war riesig, weil sie diese vorab nicht sehen durften. In mehrstündigen Sitzungen wurden die Kaulitz-Twins detailliert vermessen, fotografiert und analysiert, damit auch jedes kleinste Detail stimmt - von der Augenfarbe bis zu den Tattoos.

Toms größte Herausforderung dabei: denselben Gesichtsausdruck beizubehalten. "Ich habe gefragt, ob ich mal lachen soll, aber immer Lachen, das kannst du vergessen. Ich hatte Sorge, dass wir zu ernst aussehen."

Seinen Bruder trieb etwas anderes um. "Das Ding ist, dass wir uns fast komplett nackt ausziehen mussten. Da dachte ich: Warum messen die auch unten herum? Ist das auch alles originalgetreu?", flachste der gebürtige Leipziger.

"Oder waren nur wir das, die sich ausziehen sollten?", warf Tom mit breitem Grinsen in den Raum. Ein lautes Lachen ging durch die Reihen. Dass die beiden ohne Hose in eine "Versteckte Kamera-Falle" getappt sein könnten, entpuppte sich als unbegründete Sorge.