Bill und Tom Kaulitz sorgen für Lacher bei Madame Tussauds: "Warum messen die auch unten herum?"
Berlin - Selfie mit dem eigenen Doppelgänger: Für Bill und Tom Kaulitz (beide 36) wurde dieser ungewöhnliche Moment in Berlin Realität. Die "Tokio Hotel"-Stars haben am Sonntag bei Madame Tussauds ihre täuschend echten Ebenbilder aus Wachs enthüllt. TAG24 war dabei.
Noch vor dem feierlichen Moment standen sich draußen unter der sengenden Sonne Fans die Beine in den Bauch. Manche hatten Glück und konnten zum Meet & Greet, andere waren sogar aus Nordrhein-Westfalen angereist, um einen Blick auf ihre Idole zu erhaschen, ein Autogramm zu bekommen oder vielleicht sogar ein Selfie zur Erinnerung.
Für Deutschlands bekannteste Zwillinge war die Begegnung mit ihren Abbildern ein ungewohnter Moment und die Vorfreude war riesig, weil sie diese vorab nicht sehen durften. In mehrstündigen Sitzungen wurden die Kaulitz-Twins detailliert vermessen, fotografiert und analysiert, damit auch jedes kleinste Detail stimmt - von der Augenfarbe bis zu den Tattoos.
Toms größte Herausforderung dabei: denselben Gesichtsausdruck beizubehalten. "Ich habe gefragt, ob ich mal lachen soll, aber immer Lachen, das kannst du vergessen. Ich hatte Sorge, dass wir zu ernst aussehen."
Seinen Bruder trieb etwas anderes um. "Das Ding ist, dass wir uns fast komplett nackt ausziehen mussten. Da dachte ich: Warum messen die auch unten herum? Ist das auch alles originalgetreu?", flachste der gebürtige Leipziger.
"Oder waren nur wir das, die sich ausziehen sollten?", warf Tom mit breitem Grinsen in den Raum. Ein lautes Lachen ging durch die Reihen. Dass die beiden ohne Hose in eine "Versteckte Kamera-Falle" getappt sein könnten, entpuppte sich als unbegründete Sorge.
Bill und Tom Kaulitz als Wachsfiguren bei Madame Tussauds Berlin: Ein Stück Tokio-Hotel-Geschichte
Toms Urteil beim Anblick der in Handarbeit entstandenen Figuren fällt eindeutig aus: "Ich finde, hier sieht man gut, dass wir Zwillingsbrüder sind."
Auch die Kleidung der Wachsfiguren ist mit der Geschichte der Band verbunden. Bill und Tom stellten ihre Original-Outfits zur Verfügung, die sie beim Jubiläumskonzert "20 Jahre Durch den Monsun" 2025 in der Berliner Wuhlheide getragen hatten.
Die sympathischen und stets zum Scherzen aufgelegten Kaulitz-Twins ließen es sich nicht nehmen und machten mit ihren täuschend echten Wachsfiguren Selfies. Ein Versuch zeigte dann: Das Handy lässt sich nicht mit den Gesichtern ihrer Doppelgänger entsperren.
Zudem sorgten sie für eine Premiere: Zum ersten Mal überhaupt wurden in der Ausstellung Zwillinge gemeinsam enthüllt.
Bill steht allerdings nicht zum ersten Mal seinem eigenen Wachsabbild gegenüber. Bereits 2008 wurde er für Madame Tussauds Berlin verewigt. Damals war er 19 Jahre alt und damit der jüngste Prominente der Berliner Ausstellung mit einer eigenen Figur.
Weitere Einblicke in die Entstehung der Wachsfiguren gibt es in der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz", die am 23. Juli auf Netflix startet. Dort werden auch die aufwendigen Sitzungen für die Figuren gezeigt.
Titelfoto: © Madame Tussauds Berlin