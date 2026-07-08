Streit auf rotem Teppich: Bill Kaulitz legt sich mit Fotografin an

Los Angeles/München - Bei der Minions-Filmpremiere in München hat eine Fotografin Bill Kaulitz (36) gewaltig gegen sich aufgebracht. Der Tokio-Hotel-Star ließ sich ihr Verhalten nicht länger gefallen und wies die Frau kurzerhand in ihre Schranken.

Toms (l., 36) Brille schien einer Fotografin nicht besonders zu gefallen. © Felix Hörhager/dpa

Stars und Sternchen müssen auf roten Teppichen einiges über sich ergehen lassen. Doch irgendwann ist offenbar auch für Bill eine Grenze erreicht. Genau darüber sprechen die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 36) in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich sei eine Fotografin besonders unangenehm aufgefallen. "Zum ersten Mal habe ich mich auf dem roten Teppich gestritten", berichtete Bill.

"Eine Fotografin, die fand ich an Dreistigkeit nicht zu überbieten", führte der Sänger weiter aus.

Auch Nicht-Promis dürften solche Szenen zumindest schon einmal gesehen haben: Fotografen drängeln, rufen durcheinander und versuchen, aus der Menge heraus das beste Bild zu knipsen.

Ausgerechnet eine Frau soll dabei aber besonders übertrieben haben. "Nimm mal deine Brille runter!", äfft Bill sie im Podcast nach. Gemeint gewesen sei damit offenbar sein Zwillingsbruder Tom.

Der habe die Fotografin zunächst professionell ignoriert. Bei Bill hingegen kochte langsam die Wut hoch: "Das fand ich sehr übergriffig. Ich sage ich doch auch nicht, wie sie sich anzuziehen hat."