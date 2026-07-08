Streit auf rotem Teppich: Bill Kaulitz legt sich mit Fotografin an
Los Angeles/München - Bei der Minions-Filmpremiere in München hat eine Fotografin Bill Kaulitz (36) gewaltig gegen sich aufgebracht. Der Tokio-Hotel-Star ließ sich ihr Verhalten nicht länger gefallen und wies die Frau kurzerhand in ihre Schranken.
Stars und Sternchen müssen auf roten Teppichen einiges über sich ergehen lassen. Doch irgendwann ist offenbar auch für Bill eine Grenze erreicht. Genau darüber sprechen die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 36) in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".
Bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich sei eine Fotografin besonders unangenehm aufgefallen. "Zum ersten Mal habe ich mich auf dem roten Teppich gestritten", berichtete Bill.
"Eine Fotografin, die fand ich an Dreistigkeit nicht zu überbieten", führte der Sänger weiter aus.
Auch Nicht-Promis dürften solche Szenen zumindest schon einmal gesehen haben: Fotografen drängeln, rufen durcheinander und versuchen, aus der Menge heraus das beste Bild zu knipsen.
Ausgerechnet eine Frau soll dabei aber besonders übertrieben haben. "Nimm mal deine Brille runter!", äfft Bill sie im Podcast nach. Gemeint gewesen sei damit offenbar sein Zwillingsbruder Tom.
Der habe die Fotografin zunächst professionell ignoriert. Bei Bill hingegen kochte langsam die Wut hoch: "Das fand ich sehr übergriffig. Ich sage ich doch auch nicht, wie sie sich anzuziehen hat."
Fotografin über Toms Outfit: "Das sieht so scheiße aus"
Auch Tom machte im Podcast deutlich, dass ein roter Teppich für ihn kein Fotoshooting mit Posing-Anweisungen sei.
"Du nimmst, was du kriegen kannst", führte Tom weiter aus. Schließlich stehe man dort nicht, um sich von Fotografen herumkommandieren zu lassen. "Du bist als Fotograf beim roten Teppich, du drückst dann drauf und dann sagst du gar nichts."
Während des Gesprächs kommt Bills Ärger hörbar wieder hoch: "Du kannst da stehen und fotografieren, was da passiert, aber Wünsche äußern finde ich eine Unverschämtheit und total übergriffig."
Doch die Fotografin habe offenbar nicht lockergelassen. Sie soll weiter darauf bestanden haben, dass Tom seine Brille abnimmt. "Nein, die Brille bleibt auf. Es gehört zu meinem Outfit", soll Tom ihr zu Verstehen gegeben haben.
Die anschließende Reaktion der Frau habe es allerdings in sich gehabt: "Das sieht so scheiße aus", soll sie mehrmals über den roten Teppich gerufen haben.
Spätestens da platzte dem Sänger der Kragen. Prompt rief er zurück: "Können Sie sich mal beruhigen? Wenn wir eine Styling-Beratung brauchen, melden wir uns schon."
Für die Fotografin könnte der Streit nun Folgen haben. Laut Bill soll sie künftig nicht mehr bei Auftritten von Tokio Hotel oder einzelnen Bandmitgliedern fotografieren dürfen. Der Sänger habe sich ihren Namen geben lassen.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa