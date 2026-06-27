Schluss mit Tokio Hotel? Tom und Bill Kaulitz sprechen über möglichen Abschied

Los Angeles – Bei diesen Gedanken dürften einige Fans kurz schlucken! Tom und Bill Kaulitz (beide 36) sprechen gemeinsam über das Ende ihrer Band Tokio Hotel.

Ein letztes Mal mit 75 Jahren auf der Bühne stehen: So stellt sich Tom Kaulitz seine letzten Auftritte vor. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Seit mehr als 20 Jahren stehen die Kaulitz-Twins mit ihrer Band auf der Bühne. Ein Ende ist aktuell zwar nicht in Sicht - trotzdem haben sich die Brüder jetzt damit beschäftigt, wie ein Abschied von Tokio Hotel eines Tages aussehen könnte.

Auslöser war ausgerechnet eine andere deutsche Kult-Band. Die Toten Hosen hatten im Mai mit "Trink aus, wir müssen gehen!" ihr letztes Studioalbum veröffentlicht.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählte Tom, dass ihn ein Interview mit Frontmann Campino (64) nachdenklich gemacht habe.

"Das fand ich irgendwie so traurig, weil ich dann über uns nachgedacht habe", offenbarte der Gitarrist. Dabei sei ihm klar geworden: "Stimmt, den Moment gibt es bei uns dann auch irgendwann." Eine Vorstellung, die ihn offenbar ziemlich erwischte.

Die große Frage: Wie würde Tokio Hotel diesen Moment überhaupt begehen?