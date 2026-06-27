Schluss mit Tokio Hotel? Tom und Bill Kaulitz sprechen über möglichen Abschied
Los Angeles – Bei diesen Gedanken dürften einige Fans kurz schlucken! Tom und Bill Kaulitz (beide 36) sprechen gemeinsam über das Ende ihrer Band Tokio Hotel.
Seit mehr als 20 Jahren stehen die Kaulitz-Twins mit ihrer Band auf der Bühne. Ein Ende ist aktuell zwar nicht in Sicht - trotzdem haben sich die Brüder jetzt damit beschäftigt, wie ein Abschied von Tokio Hotel eines Tages aussehen könnte.
Auslöser war ausgerechnet eine andere deutsche Kult-Band. Die Toten Hosen hatten im Mai mit "Trink aus, wir müssen gehen!" ihr letztes Studioalbum veröffentlicht.
In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählte Tom, dass ihn ein Interview mit Frontmann Campino (64) nachdenklich gemacht habe.
"Das fand ich irgendwie so traurig, weil ich dann über uns nachgedacht habe", offenbarte der Gitarrist. Dabei sei ihm klar geworden: "Stimmt, den Moment gibt es bei uns dann auch irgendwann." Eine Vorstellung, die ihn offenbar ziemlich erwischte.
Die große Frage: Wie würde Tokio Hotel diesen Moment überhaupt begehen?
Das Ende von Tokio Hotel: Bill Kaulitz will keine traurige Abschiedstour
Bill hat darauf eine ziemlich klare Antwort. Der Sänger glaubt nicht, dass die Band ihren Abschied riesig inszenieren würde. Viel eher könne es passieren, dass Bill, Tom, Gustav und Georg irgendwann noch ein Album aufnehmen und danach einfach nichts Neues mehr kommt.
Eine große letzte Tournee? Für Bill eher keine schöne Vorstellung. Das wäre ihm schlicht "zu traurig".
Tom sieht das offenbar etwas anders. Der Ehemann von Heidi Klum (53) kann sich durchaus vorstellen, irgendwann noch einmal als alte Herren gemeinsam auf der Bühne zu stehen.
"Das fände ich irgendwie ganz niedlich", sagte er über die Idee, sich mit 75 Jahren noch einmal anzuschauen und zu sagen: "Komm, eine Tour noch!"
In einem Punkt sind sich die Zwillinge jedoch einig: Einen künstlich aufgeblasenen Abschied soll es nicht geben.
Tom nutzte die Gelegenheit und stichelte dabei gegen Künstler, die ein angeblich letztes Album ankündigen und danach immer weiter neue Musik veröffentlichen. Für ihn klingt das nach Verkaufsmasche. Und genau darauf haben Tokio Hotel offenbar keine Lust.
Bis die Fans sich tatsächlich Gedanken über ein Band-Ende machen müssen, dürfte aber noch reichlich Zeit vergehen. Derzeit arbeiten die vier Jungs an dem neuen Album "Encore", welches im Oktober erscheinen soll.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa