Bill und Tom Kaulitz von Ostern genervt: "Lieber ein Sauf-Fest daraus machen"

Nicht nur an Ostern, sondern auch an Weihnachten kann es für Bill Kaulitz (Mitte, 33) nicht genug Alkohol geben. (Archivbild) © Screenshot/Instagram.com/billkaulitz

Nach Weihnachten ist Ostern vor allem für Kinder eine aufregende Zeit. Nicht nur, dass es Schulferien über die Feiertage gibt, sondern für den einen oder anderen gibt es auch ein kleines Geschenk.

Auch die Tokio-Hotel-Zwillinge, die ihre Kindheit in der Nähe von Magdeburg verbracht haben, erinnern sich an ihre Kindheitstage zurück. In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" sagte Bill: "Die einzig schöne Erinnerung an Ostern ist das Eierlikör-Austrinken und die Haarschneide-Barby, die ich bekommen habe."

Sie berichten, dass während der Suche nach Ostereiern und Geschenken, sich die Erwachsenen etwas Eierlikör gegönnt haben. Bill und Tom durften daraufhin die Reste davon verköstigen.

Allerdings scheinen sich die Prioritäten und Ansichten über die Jahre verändert zu haben. "Ostern finde ich total überbewertet", kommentiert Bill weiter. Sein Zwillingsbruder Tom gibt ihm recht: "Ich auch. Das ist überhaupt nichts. Das ist nur was für Kinder."

Woher kommt plötzlich dieser Meinungswandel?