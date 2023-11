"Der ist neidisch!": Kaulitz-Zwillinge schießen gegen "The Voice"-Kollegen Ronan Keating

Los Angeles - Ob es da noch Ärger gibt? Tom und Bill Kaulitz (beide 34) quatschen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist - dieses Mal ist " The Voice of Germany "-Juror Ronan Keating (46) Opfer ihrer Lästereien.

Bill und Tom Kaulitz (beide 34) sitzen in der diesjährigen Jury von "The Voice of Germany". © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Kaulitz-Zwillinge scheinen es sich zur Mission gemacht zu haben, rücksichtslos über ihre Jury-Kollegen herzuziehen.

Oft rechneten sie schon mit Dieter Bohlen (69) ab, mit dem sie 2013 in der DSDS-Jury saßen, zuletzt war "The Voice"-Kollegin Shirin David (28) dran.

In ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" tun die beiden jetzt auch ihren Unmut gegenüber Ronan Keating kund. Ihr Publikum sollte in einer Umfrage angeben, wer die besten "The Voice of Germany"-Coaches sind.

"Ronny hat wahrscheinlich nicht gewonnen, er ist der Unbeliebteste", lacht Tom Kaulitz.

Natürlich, im Voting ihrer eigenen Fans, gelten die "Tokio Hotel"-Frontmänner als die besten Juroren. "Eigenlob stinkt, aber wir haben wirklich tolle Talente, haben gute Songs ausgewählt, hatten gute Coachings", prahlt Tom.