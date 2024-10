Fiese Klatsche gegen Bill Kaulitz und Marc Eggers: "Traue dem Braten nicht!"

Thun (Schweiz) - Pärchen gegen Pärchen! In ihrem Podcast lassen Christina (34) und Luca Hänni (30) Zweifel an der Beziehung zwischen Marc Eggers (38) und Bill Kaulitz (35) laut werden. Immerhin kennen sie den Ballermann-Star privat.

Marc Eggers (37) und Bill Kaulitz (35) sind ein Paar - Bekannte des 37-Jährigen hegen jetzt aber Zweifel an ihrer Beziehung. © Felix Hörhager/dpa

"Was ist da jetzt eigentlich los mit dem Bill Kaulitz und dem Marc Eggers?", eröffnete Luca Hänni die Tratsch-Runde in seinem Podcast "Don't Worry Be Hänni".

Wie auch dem gesamten Internet ist es dem Pärchen natürlich nicht entgangen, dass sich der Tokio-Hotel-Frontmann einen Freund geangelt haben soll - Männer-Model und Ballermann-Star Marc Eggers, den die Hännis auch persönlich kennen.

"Wir können nicht glauben, dass das Ganze echt ist. Warum ausgerechnet auf dem Oktoberfest, wo so viele Kameras und Leute dabei sind?", mutmaßten sie in der aktuellen Folge.

Auch Luca und Christina spekulierten, ob die Beziehung und der damit einhergehende Medienrummel nicht doch nur PR ist. Bill Kaulitz hatte seine Meinung zu diesen Nachsagungen bereits deutlich gemacht.