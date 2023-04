"Find ich eigentlich eine gute Idee": Bill Kaulitz zeigt Interesse an Nackt-Dating-Show

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33) zeigt großes Interesse an der Dating-Show "Naked Attraction". © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

In der neuesten Folge "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" meldeten sich die Zwillinge dieses Mal aus Berlin bei ihren Zuhörern und berichteten darüber, was sie während ihres Deutschlandaufenthaltes alles so erlebt haben.

Neben Events und Tour-Proben genossen die beiden Brüder in ihrer Freizeit anscheinend auch das deutsche Fernsehprogramm. Besonders die ZDF-Sendungen "Die Bergretter" und "Notruf Hafenkante" liegen bei dem Geschwisterpaar ganz weit vorne.

Im Podcast wurde jedoch ein TV-Format besonders diskutiert: die Nackedei-Sendung "Naked Attraction". Zwillingsbruder Tom sei bei einem Telefonat mit seiner Gattin Heidi Klum (49) auf die sehr freizügige Sendung gestoßen und erklärte: "Ich war so schockiert."

Nachdem Tom seinen Zwillingsbruder über die Details der Nackt-Dating-Show aufgeklärt hatte, zeigte sich dieser sehr angetan von dem Show-Konzept: "Find ich eigentlich eine gute Idee."