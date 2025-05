Nach Trennung: Wieso Bill Kaulitz sich jetzt ein Ultimatum setzt

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) will wieder einen Freund - und hat dafür anscheinend nicht mehr lange Zeit. © Marijan Murat/dpa

Wie er in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verkündet, hat er nur noch etwa zwei Monate Zeit, um sich einen neuen Freund zu suchen.

Aber wieso? Im Juli will er einen Kumpel in Italien besuchen - "da fahre ich mit zwei Pärchen hin", erklärt der 35-Jährige. Das fünfte Rad am Wagen will er nicht sein, deswegen muss schnell ein Plus-One her.

"Ich weiß noch nicht, ob ich da schon einen Mann habe, das wird sich noch herausstellen", lacht der "Durch den Monsun"-Sänger im Podcast, "aber das wäre schon gut, bisschen Zeit habe ich ja noch."

Zwar könnte Bill "es gerade noch verkraften", für seinen Sommerurlaub alleine zu sein, doch es gibt noch einen weiteren Grund für sein Ultimatum.