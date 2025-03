"Wurde betrogen": Packt Bill Kaulitz jetzt über Marc Eggers aus?

Los Angeles - Nächster Schocker im Rosenkrieg! Selbst Monate nach der Trennung beschäftigt Bill Kaulitz (35) das Liebes-Aus mit Ex Marc Eggers (38) noch sehr. Jetzt packt er scheinbar neue Details zum Break-up aus.

"Also wirklich in JEDER Beziehung", macht der 35-Jährige klar. Derart konkret nannte Bill einen potenziellen Trennungsgrund noch nie!

So weit, so bekannt. Aber zählt da sein jüngster Verflossener, Ballermann-Star und " Let's Dance "-Kandidat Marc Eggers, auch mit rein? Scheinbar schon!

"Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen", platzt der Tokio-Hotel-Frontmann heraus.

In ihrem gemeinsamen Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " kommen Bill und Tom Kaulitz (35) mal wieder auf das Thema Liebe und Intimität zu sprechen.

Kaulitz-Ex Marc Eggers (38) tanzt sich derzeit bei "Let's Dance" in Richtung Finale. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Das ist das Schmerzhafte, dass ich nie die Entscheidung getroffen habe, sondern mir die immer abgenommen wurde", jammert Bill in der aktuellen Podcast-Folge weiter.

Der "Durch den Monsun"-Interpret habe immer erst "im Nachhinein" herausgefunden, dass er "betrogen, beschissen, hintergangen" wurde.

Zwar lassen sich die Tokio-Hotel-Jungs auf ihrer ausverkauften Europa-Tournee grad mächtig feiern - wo Bill auch mit dem ein oder anderen Zuschauer oder Angestellten flirtet - trotzdem beschäftigt ihn die Trennung immer noch. Es sei "eine offene Wunde, die [Bill] mal heilen müsste".

Wäre denn ein neues Anbandeln mit einem Ex möglich? Ganz klar nein, sagt Bill! "Wenn ich einmal mit dir abgeschlossen hab und fertig mit dir bin, dann gibt es da kein Zurück."



Bill und Marc führten seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit im September 2023 eine On-off-Beziehung.

Bills Ton war damals noch ein ganz anderer. "Marc ist einfach ein lieber Typ, und ich will nicht, dass irgendwas von dem, was zwischen uns passiert ist, für ihn negativ ist", sagte der gebürtige Leipziger damals in seiner Netflix-Doku-Show "Kaulitz & Kaulitz".