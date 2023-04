Furzwolken auf Tokio-Hotel-Konzerten: Bill und Tom Kaulitz warnen Fans

In ihrem Podcast reden Bill und Tom Kaulitz (beide 33) über unangenehme Dinge eines Konzertbesuchs. (Archivbild) © Gerald Matzka/dpa

Viele Fans der Band warten sehnsüchtig auf eine neue Tournee. Schon Ende April soll diese starten.

Im Moment bereiten sich Bill, Tom, Gustav und Georg darauf vor. Trotz Kostüm- und Bandproben fanden die beiden Kaulitz-Zwillinge Zeit, eine neue Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aufzuzeichnen.

Darin schildern sie ihren aktuellen Alltag in Deutschland. Für Bill ging es zuletzt ans Kofferpacken und damit verbunden auch das Anprobieren von Kostümen.

Alle seien auf die bevorstehenden Auftritte gespannt. Das bringt Tom dazu, eine seiner letzten Erfahrungen aus Sicht eines Konzertbesuchers mitzuteilen.

Bei diesem Konzert hätten die Zuschauer mit Abstand voneinander gestanden. Diesen Platz nutzten sie dann zum Tanzen. Einer der tanzwütigen Zuschauer schien sich dabei etwas Luft zu machen.

"Soll jeder so tanzen wie er will, zu der Musik. Aber ich stand auf einmal in einer riesen Furzwolke drin", berichtet Tom. Bill kann daraufhin nur mit einem angeekelten "Iiih" antworten.

Das Thema musste zwischen den Brüdern mit einem Hinweis an ihre Fans noch etwas genauer ausdiskutiert werden.