Happy Birthday, Bill und Tom! So wild feiern die Kaulitz-Twins Geburtstag

Happy Birthday! Tom und Bill Kaulitz (beide 35) feierten am Sonntag ihren Geburtstag. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/heidiklum

Wenn einer Party kann, dann Tom und Bill! Bereits in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gaben die Jungs bekannt, ihren diesjährigen Geburtstag gleich zwei Tage lang feiern zu wollen.

Und das Versprechen wurde gehalten. Toms Ehefrau Heidi Klum (51) dokumentierte eifrig in ihrer Instagram-Story, wie die Twins mit Freunde und Familie abfeierten.

Am 31. August stand Tokio Hotel am Abend noch auf dem Summerdays Festival in der Schweiz auf der Bühne. Am Abend wurde dann im Züricher Icon-Club prompt reingefeiert.

Mit einer scheinbar großen Party wurde der 35. der Kaulitz-Zwillinge zelebriert - inklusive Countdown, Glitzerfeuerwerk, unzähligen Ballons und einer riesigen Torte.

Punkt Mitternacht fielen sich Tom und Bill erstmal in die Arme, bevor es mit einer ausgelassenen Party weiterging.