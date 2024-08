06.08.2024 18:36 "Kaulitz & Kaulitz" geht in die nächste Runde: Netflix kündigt zweite Staffel an!

In der Show "Kaulitz & Kaulitz" geben die Tokio-Hotel-Zwillinge einen Einblick in ihr Leben in Hollywood. Nun soll es eine zweite Staffel geben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Los Angeles (USA) - Die Erfolgsshow "Kaulitz & Kaulitz" über den Alltag der berühmten Zwillinge Bill und Tom (beide 34) geht 2025 weiter! Bill und Tom Kaulitz (beide 34) haben gute Neuigkeiten für ihre Fans: "Kaulitz & Kaulitz" bekommt eine zweite Staffel. © Henning Kaiser/dpa Wie der Streaming-Dienst Netflix am Dienstag über Instagram bekannt gab, haben die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Reality-Show über das Leben der Kaulitz-Zwillinge bereits begonnen. Neben Einblicken in ihre erfolgreiche Jugend mit der Band Tokio Hotel zeigten sich die Magdeburger Brüder in den bereits veröffentlichten acht Folgen der ersten Staffel auch von ihrer emotionalen Seite, auf Liebessuche und in stressigen Situationen. Mit einem kurzen Video auf Instagram meldeten sich Bill und Tom Kaulitz selbst bei ihren Fans und verkündeten den Start der aktuellen Dreharbeiten. "Wir drehen schon", so die Zwillinge freudig. Nun müssen Fans etwas Geduld haben. Zum Glück gibt es noch den Podcast "Kaulitz Hills" in dem Bill und Tom Kaulitz schon gerne einmal den ein oder anderen Einblick in ihre aktuellen Projekte geben.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa