Jetzt will er Fans daten! Tom Kaulitz verkuppelt Bill mit Publikum

Los Angeles/Hamburg - Tom Kaulitz (34) hat sein Liebesglück mit Ehefrau Heidi Klum (50) bereits gefunden, doch sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (34) ist notorischer Single. Jetzt nimmt Tom die Situation selbst in die Hand.

Tokio-Hotel-Frontmänner Bill und Tom Kaulitz (beide 34) laden am kommenden Donnerstag zu einem Live-Podcast in die Hamburger Elphi ein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am kommenden Donnerstag steht für die Kaulitz-Twins und ihr Publikum ein großer Abend an. Bei einer seit Monaten ausverkauften Black-Tie-Gala in der Hamburger Elbphilharmonie zeichnet das Duo live seinen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" auf.

Doch nicht nur das - wie Tom jetzt bekannt gab, habe er für seinen Zwilling etwas ganz Besonderes geplant.

"Ich werde dich verkuppeln", erklärte der 34-Jährige im gemeinsamen Podcast, "Wir machen so was wie 'Herzblatt'."

So sieht der Plan aus: Vor der Gala wird eine Box mit Herzstickern bereitgestellt. "Ihr seid so mutig und sagt: [...] 'Ich würde auch gerne meine Chance bei Bill haben', dann könnt ihr euch diesen Herzsticker nehmen und euch auf die Brust kleben", so Bill Kaulitz, der offenbar Feuer und Flamme für die Kupplungsidee seines Bruders ist.

Tom ist dann derjenige, der im Publikum die Kandidaten aussucht, bei denen er sich vorstellen könnte, Bill würde gut mit ihnen zusammenpassen.