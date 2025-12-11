Bill Kaulitz trifft auf Jugendliebe: Emotionales Wiedersehen bei Klassentreffen
Zielitz (Sachsen-Anhalt) - Bill und Tom Kaulitz (beide 36) waren erneut zu Besuch in ihrer alten Heimat bei Magdeburg. Anlass war diesmal ein Klassentreffen, bei dem es vor allem für den Sänger sehr emotional wurde.
Die Erfahrungen im Kindesalter und dabei besonders die Schulzeit prägen einen Menschen fürs Leben. Auch die Kaulitz-Zwillinge sehen das so und erinnern sich gerne an die alte Zeit zurück.
In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichteten die Musiker von ihrem neuerlichen Klassentreffen in ihrer alten Grundschule in Zielitz (Landkreis Börde).
Dass sich die Weltstars dort tatsächlich blicken ließen, grenzt an eine Sensation. Die Sehnsucht nach alten Bekannten war bei beiden offenbar groß. "Ein Klassentreffen hast du doch nur einmal in 20 Jahren", begründete Tom.
Das Wiedersehen wollte auch Bill ausnutzen und ließ über mehrere Umwege und Kontakte eine für ihn ganz besondere Person ausfindig machen.
Es handelte sich dabei um seine Jugendliebe. Erst eine Freundin, Facebook und eine von dem Sänger erstellte Sprachaufzeichnung konnte den schüchternen Mann überzeugen, nach Zielitz aufzubrechen.
Jugendliebe setzte sich für "kleinen Billy" ein
Eine Teilnahme an dem Treffen war für den schüchternen Mann jedoch alles andere als sicher. Denn auch das Kamerateam von Netflix war vor Ort, welches aktuell die Tokio-Hotel-Musiker für eine weitere Staffel "Kaulitz & Kaulitz" begleitet.
"Es hieß eigentlich, dass er nicht kommt", schilderte Tom den Podcast-Hörern. Schließlich hätten viele Personen versucht, den Mann zu überzeugen.
Bill bestätigte: "Genau, ich bin mit der Annahme hingegangen, dass er nicht kommt. [...] Dann laufe ich da rein und dann steht er da, direkt als Erstes und hat mich ganz doll und lange in den Arm genommen."
Bei der herzlichen Begrüßung hätten beide sehr emotional reagiert, schilderte der Sänger. "Dass du noch an mich denkst" und "Du warst immer mein kleiner Billy", soll seine Jugendliebe dabei erwähnt haben.
Bill hingegen erinnerte sich an die Zeit zurück, wie der Mann sich für die Zwillinge bei Streit unter den Mitschülern eingesetzt hatte. Vor allem aber auch an die ersten Küsse mit ihm.
Wie der Rest des Klassentreffens verlief und wie emotional das Wiedersehen war, ist in der aktuellen Folge von "Kaulitz Hills" zu hören und spätestens in einer weiteren Folge des Netflix-Hits "Kaulitz & Kaulitz" im kommenden Jahr zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: Marijan Murat/dpa, Felix Hörhager/dpa