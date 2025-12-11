Bill Kaulitz trifft auf Jugendliebe: Emotionales Wiedersehen bei Klassentreffen

Bill Kaulitz und sein Zwillingsbruder Tom haben an einem Klassentreffen in ihrer alten Heimat in Zielitz teilgenommen. Für einen der beiden wurde es emotional.

Von Robert Lilge

Zielitz (Sachsen-Anhalt) - Bill und Tom Kaulitz (beide 36) waren erneut zu Besuch in ihrer alten Heimat bei Magdeburg. Anlass war diesmal ein Klassentreffen, bei dem es vor allem für den Sänger sehr emotional wurde.

Trotz vieler Termine und Auftritte nahm sich Bill Kaulitz (36) Zeit für ein Klassentreffen. (Archivbild) © Marijan Murat/dpa Die Erfahrungen im Kindesalter und dabei besonders die Schulzeit prägen einen Menschen fürs Leben. Auch die Kaulitz-Zwillinge sehen das so und erinnern sich gerne an die alte Zeit zurück. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichteten die Musiker von ihrem neuerlichen Klassentreffen in ihrer alten Grundschule in Zielitz (Landkreis Börde). Dass sich die Weltstars dort tatsächlich blicken ließen, grenzt an eine Sensation. Die Sehnsucht nach alten Bekannten war bei beiden offenbar groß. "Ein Klassentreffen hast du doch nur einmal in 20 Jahren", begründete Tom. Bill Kaulitz Fällt Bill Kaulitz auf Betrüger rein? Dauer-Single will Häftling daten und Geld senden Das Wiedersehen wollte auch Bill ausnutzen und ließ über mehrere Umwege und Kontakte eine für ihn ganz besondere Person ausfindig machen. Es handelte sich dabei um seine Jugendliebe. Erst eine Freundin, Facebook und eine von dem Sänger erstellte Sprachaufzeichnung konnte den schüchternen Mann überzeugen, nach Zielitz aufzubrechen.

Jugendliebe setzte sich für "kleinen Billy" ein