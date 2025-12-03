Das Warten hat ein Ende: Bill und Tom Kaulitz launchen eigenes Getränk

Hamburg - Kreischalarm in der Hafencity! Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom (beide 36) waren gemeinsam mit Bandkollege Georg Listing (38) im Luxuskaufhaus Breuninger zu Gast.

Tom (36), Bill (36) und Georg (38) haben ihren eigenen Tequila zusammen in Hamburg vorgestellt. © Felix Hörhager/dpa

Doch warum waren die drei Tokio-Hotel-Mitglieder in Hamburg? In dem Luxuskaufhaus stellten sie ihren neuen Tequila "Kaa Dos" vor.

Auf Instagram postete Bill in seiner Story ein Video von Tom und sich aus dem Auto: "Wir sind auf dem Weg ins Breuninger. Wir launchen jetzt unseren Tequila, kommt vorbei, wenn ihr probieren wollt!"

Wer die jüngste Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" verfolgt hat, weiß, dass die drei schon lange an dem perfekten Tequila gearbeitet haben. Auch in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gaben Bill und Tom regelmäßig Updates zu der Produktion.

Im Breuninger nahmen sich die Tokio-Hotel-Mitglieder Zeit für ihre Fans, machten Selfies und gaben Autogramme. Laut Angaben des Hamburger Abendblattes sollen um die 600 Leute auf die Bandmitglieder in der Hafencity gewartet haben.

Anschließend gab es ein exklusives Event für geladene Gäste im Luxuskaufhaus. Dort stellten die drei Musiker ihren selbst kreierten Tequila vor und es durfte probiert werden.