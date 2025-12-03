Das Warten hat ein Ende: Bill und Tom Kaulitz launchen eigenes Getränk

Bill und Tom Kaulitz haben gemeinsam mit Georg Listing ihren neuen Tequila in Hamburg im Luxuskaufhaus Breuninger vorgestellt.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Kreischalarm in der Hafencity! Die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom (beide 36) waren gemeinsam mit Bandkollege Georg Listing (38) im Luxuskaufhaus Breuninger zu Gast.

Tom (36), Bill (36) und Georg (38) haben ihren eigenen Tequila zusammen in Hamburg vorgestellt.
Tom (36), Bill (36) und Georg (38) haben ihren eigenen Tequila zusammen in Hamburg vorgestellt.  © Felix Hörhager/dpa

Doch warum waren die drei Tokio-Hotel-Mitglieder in Hamburg? In dem Luxuskaufhaus stellten sie ihren neuen Tequila "Kaa Dos" vor.

Auf Instagram postete Bill in seiner Story ein Video von Tom und sich aus dem Auto: "Wir sind auf dem Weg ins Breuninger. Wir launchen jetzt unseren Tequila, kommt vorbei, wenn ihr probieren wollt!"

Wer die jüngste Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" verfolgt hat, weiß, dass die drei schon lange an dem perfekten Tequila gearbeitet haben. Auch in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gaben Bill und Tom regelmäßig Updates zu der Produktion.

Im Breuninger nahmen sich die Tokio-Hotel-Mitglieder Zeit für ihre Fans, machten Selfies und gaben Autogramme. Laut Angaben des Hamburger Abendblattes sollen um die 600 Leute auf die Bandmitglieder in der Hafencity gewartet haben.

Anschließend gab es ein exklusives Event für geladene Gäste im Luxuskaufhaus. Dort stellten die drei Musiker ihren selbst kreierten Tequila vor und es durfte probiert werden.

Hamburg-Besuch in der neuen Staffel "Kaulitz & Kaulitz"?

In der nächsten Staffel von "Kaulitz &amp; Kaulitz" könnte das Event in Hamburg zum Tequila-Launch vorkommen.
In der nächsten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" könnte das Event in Hamburg zum Tequila-Launch vorkommen.  © Annette Riedl/dpa

Ganz so exklusiv bleiben die Einblicke von der Veranstaltung wohl nicht. Laut Angaben des Hamburger Abendblattes folgte Bill, Tom und Georg den ganzen Abend über ein Kameramann.

Die Chance, dass der Hamburg-Besuch in der nächsten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen sein wird, ist also groß.

Gegenüber dem Blatt verriet Bill, dass Hamburg ein Stück Heimat für sie sei. Auch Tom erklärte ihnen, dass er von der Hansestadt angetan sei: "Hamburg ist eine meiner Lieblingsstädte. Wir sind immer wieder gerne zu Gast. Unsere Mutter lebt in der Nähe und wir haben Freunde hier."

Bevor Bill und Tom nach Los Angeles gezogen sind, wohnten sie für einige Jahre in Hamburg-Bahrenfeld. Schon vorher waren die Kaulitz-Zwillinge für besondere Veranstaltungen in Hamburg.

Unter anderem war die Live-Premiere ihres Podcasts in der Elbphilharmonie.

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa

