Fällt Bill Kaulitz auf Betrüger rein? Dauer-Single will Häftling daten und Geld senden

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Ist Bill Kaulitz (36) so verzweifelt, dass er diesen Schritt gehen muss? Offenbar hat es dem Musiker eine ganz besondere Dating-App angetan.

Die Dating-App spezialisiert sich auf die Kommunikation von Häftlingen in die Außenwelt. (Symbolfoto) © Felix Kästle/dpa

Von den kleinen Programmen für das Smartphone gibt es bekanntlich viele. Jedoch hat die von ihm derzeit favorisierte App einen verrückten Kniff.

Anstatt mit Menschen zu flirten, die einem geregelten und vor allem freien Leben nachgehen, findet man darin verurteilte Häftlinge.

"Da werde ich jetzt meinen neuen Traummann finden", berichtete der 36-Jährige seinem Zwillingsbruder Tom (36) in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood".

Dieser antwortete ihm, ohne zu zögern: "Spinnst du, sag mal?" Dann setzte Bill noch einen drauf und reagierte überspitzt: "Ich werde dem Geld immer schicken, im Gefängnis schon."

"Get Out" soll die App laut dem Sänger heißen und eine Interaktion zwischen den Personen vor und hinter schwedischen Gardinen ermöglichen.