Mit dieser mächtigen Person würde Bill Kaulitz gerne einmal "tanzen"

Los Angeles - Bill Kaulitz (35), Sänger bei der Band Tokio Hotel, ist zweifellos ein schriller Vogel und fällt überall auf. Anscheinend beim deutschen Bundespräsidenten auch so sehr , dass dieser ihn unbedingt bei Joe Biden (81) vorstellen möchte.

Für das Staatsbankett wollte sich Bill Kaulitz (35) genug Zeit nehmen, um ein passendes Outfit zu organisieren. (Archivbild) © Joerg Carstensen/dpa

Denn der in Los Angeles (USA) lebende deutsche Musiker hat eine persönliche Einladung erhalten.

In der aktuellsten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrät er: "Das kann ich noch gar nicht glauben. Da klingelt mein Telefon in New York und da sagt mein Manager: 'Du wurdest gerade eingeladen vom Bundespräsidenten und seiner Frau zum Staatsbankett mit Joe Biden.'"

Sofort schwärmt er von einer seriösen, gehobenen Party mit Personen in feinen Anzügen und Kleidern.

Doch daraus wird wohl nichts: "Jetzt haben die mich eingeladen, und ich kann nicht!"

Wie Bill berichtete, traf die Einladung zur Veranstaltung relativ knapp bei ihm ein. Nur vier Tage Vorlauf hätte er gehabt.

"Das ist leider so spontan gewesen, das schaffe ich nicht", ließ er dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (68) über seinen Podcast ausrichten.