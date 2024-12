Nach möglichem Liebes-Aus mit Marc: Geht Bill Kaulitz jetzt zurück zu seinem Ex?

Buenos Aires - Hat Bill Kaulitz (35) in einem Instagram-Post seine Trennung von Männermodel Marc Eggers (38) bestätigt? Es hört sich fast so an, als hätte er bereits einen Neuen gefunden – und der ist kein Unbekannter!

Bill Kaulitz (35) verrät seinen Bandkollegen ein pikantes Geheimnis und schockt alle. © Henning Kaiser/dpa

Der Tokio-Hotel-Sänger lässt seit Wochen die Gerüchteküche brodeln. Haben er und Marc sich getrennt? Bill soll dem 38-Jährigen bereits auf Instagram entfolgt sein.

Ein Instagram-Video lässt nun Schlimmes vermuten. In diesem gibt er zu, dass er sich bei seinem Ex gemeldet haben soll!

In dem Clip spielt er gemeinsam mit seinen Bandkollegen von "Tokio Hotel" das TikTok-Trend-Spiel "We listen and we don't judge" (zu Deutsch: Wir hören zu und urteilen nicht). Sinn des "Spiels" ist es, ein Geheimnis zu verraten. Die Teilnehmer dürfen sich anschließend nicht gegenseitig verurteilen.

Zunächst startet Bill noch relativ unspektakulär und beichtet Schlagzeuger Gustav Schäfer (36): "Der Rotkohl, den wir bei dir zu Weihnachten gegessen haben, war der schlimmste, den ich jemals hatte." Doch in der nächsten Runde schockt er alle.

"Ich habe meinem Ex-Freund wieder geschrieben, der mit A anfängt", verrät er grinsend. Zwillingsbruder Tom (35) und der Rest der Band verstummen.