Nach plötzlichem Beziehungs-Aus - Bill Kaulitz lässt nichts anbrennen!

Los Angeles (USA) - Unverhofft kommt oft: Nach Bill Kaulitz' (35) plötzlicher Trennung von Ballermann-Star Marc Eggers (38) ging es dem Sänger schlecht - bis jetzt schon ein neuer Mann in sein Leben getreten ist.

Dies ließ den Platz neben Bill im Flugzeug leer. "Auf einmal kommt er rein, ein bildschöner Mann, sieht mich, setzt sich neben mich", erinnerte sich Bill in der aktuellen Folge, "dort hätte [Tom] eigentlich gesessen und da denke ich sofort: 'Schicksal!'"

Die Kaulitz-Twins befinden sich gerade auf ihrer internationalen Tokio-Hotel-Tournee. In ihrem Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " erklärten die Zwillinge, dass Tom Kaulitz (35) nicht gemeinsam mit seinen Bandmitgliedern reisen wollte - Grund unbekannt.

Bill Kaulitz lässt nichts anbrennen! In einem Moment spricht er über Ghosting und eine schmerzhafte Trennung und im nächsten glaubt er, seinen Traummann gefunden zu haben.

Bill hat erst vor wenigen Tagen seine Trennung von Ballermann-Star Marc Eggers (38) bekannt gegeben. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

"Wir haben beide Whiskey Cola bestellt, dann haben wir bestimmt fünf, sechs, sieben Whiskey Cola getrunken zusammen und haben sechs Stunden durchgeplauscht", schwärmte Bill weiter von dem "wirklich hotten" Unbekannten.

Sie hätten einander Fotos gezeigt, Nummern getauscht und sich über Leben, Familie und Beruf ausgetauscht. "Es hat geknistert und ich hab die ganze Zeit gedacht: 'Das kann doch nicht sein'", seufzte der 35-Jährige.

Zwillingsbruder Tom fand es "schön und gleichermaßen gefährlich", dass Bill prompt so offen mit einem Fremden umging.

Und weil das Schicksal es so wollte, verpasste Bills neuer Traummann seinen Anschlussflug und konnte prompt auf die Gästeliste für das Tokio-Hotel-Konzert in Lima gesetzt werden.

"Ich war danach so gut gelaunt, weil ich es ja gerade sehr schwer habe und ich so leide die ganze Zeit, und in dem Moment hat mir das wieder Hoffnung gegeben", gab Bill, den die Trennung von Marc Eggers anscheinend noch immer beschäftigt, zu.

"Man weiß nie, was als Nächstes passiert. Eine Tür schließt sich und eine andere öffnet sich", sagte der Blondschopf abschließend. "Ich glaub da eigentlich nicht so richtig dran, aber da hatte ich so richtig das Gefühl, das Universum hat mir ein kleines Zeichen geschickt."