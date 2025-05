Bill Kaulitz lässt aufhorchen: "Hätte auch im Bierkönig geheiratet"

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) erklärte im Podcast "Hotel Matze", dass er immer wieder Liebesprobleme hat. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Bill hatte bisher immer Pech in der Liebe - er wurde in jeder seiner Beziehungen betrogen, wohnte noch nie mit jemandem zusammen. So weit, so bekannt.

In Matze Hielschers (45) Podcast behauptet er zwar, über alle seine Ex-Beziehungen inzwischen hinweg zu sein - doch ein Kommentar lässt Tokio-Hotel-Fans jetzt aufhorchen.

Beim Thema Hochzeit sagt Bill konkret: "Ich bin jemand, ich glaube nicht daran, das vorher zu planen [...]. Wenn ich richtig verliebt bin, ist mir das egal. Wenn mein Mann unbedingt im Bierkönig heiraten will, dann machen wir das!"

Der Bierkönig auf Mallorca? Aufmerksame Fans wissen natürlich sofort, wer hier wahrscheinlich gemeint ist.

Bills Ex, Ballermann-Star Marc Eggers (38), mit dem er vergangenen Herbst eine sehr öffentliche Liebelei fuhr, ist Dauergast auf der Malle-Stage. Aber das ist sicherlich nur Zufall ...