Nackedei-Talk zwischen Bill und Tom Kaulitz: Hier unterscheiden sich die Zwillinge!

Tom Kaulitz (34) und Ehefrau Heidi Klum (50) zeigen sich nur in privaten Bereichen ihres Hauses nackt. © Screenshot/Instagram/heidiklum

Während der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels waren die Musiker im Urlaub. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtet Tom über seine Erfahrungen auf der Karibikinsel St. Barths. Dort habe er sich mit seiner Frau Heidi Klum (50) an einem Nacktbadestrand aufgehalten.

Ein Mann sei ihnen dabei besonders aufgefallen, der sich gerne breitbeinig hingelegt und sich bewusst für einen längeren Weg zum Wasser entschieden habe, um gesehen zu werden.

Und schon war Bill, bekannt für seine freizügigen Anekdoten, in seinem Element. Die Diskussion um das Thema Nacktheit kam jetzt so richtig in Fahrt.

Während Tom noch davon erzählte, dass viele Badegäste verschämt weggeschaut oder ihren Kindern die Augen zugehalten hatten, lenkte Bill auf das Thema Nacktschläfer.