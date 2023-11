Roter-Teppich-Patzer! Interview mit Bill Kaulitz ... doch die Wahrheit sieht ganz anders aus

Tom hatte komplett ausgeblendet, dass sein wahrer Zwilling die Halloween-Party schon zeitig verlassen hatte. Und dann war Candy Crashs (36, " Queen of Drags ") Verkleidung so überzeugend, dass er selbst die beiden verwechselte.

Bill Kaulitz (34) selbst war sehr amüsiert über das Kostüm. © Bildmontage: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa, Lena Lachnit/dpa

"Wollte mit dir besprechen, wann wir gehen, und dachte mir dann so: 'Ach, das ist ja gar nicht Bill!'", lacht Tom, "Sie hat selbst mich getäuscht!"

Candy Crash hatte nämlich offenbar ihre Hausaufgaben gemacht: Wie Tom erklärt, sei von den Tattoos über die Piercings und Klamotten bis hin zu Mimik und Gestik von Bill alles perfekt gewesen.

"Die hat mich studiert!", so Bill im Podcast, "also als sie die Haare geschüttelt hat [...], da hab ich gesagt: 'Du spinnst doch!' Das ist ja, als ob ich in den Spiegel gucke!"

Candy Crash war in ihrem Bill-Outfit dann auch auf dem roten Teppich unterwegs. Die Fotografen riefen sogar mit Bills Namen nach ihr - sie müssen gedacht haben, dass der wahre Bill sich einfach nicht verkleidet hatte. "Sie hat sogar ein ganzes Interview geführt als Bill Kaulitz, die haben das nicht geschnallt!", lacht der gebürtige Magdeburger.

Selbst als die beiden gemeinsam Bilder machten, war den Fotografen nicht klar, wer denn da neben Candy Crash auf dem Runway stand. "Die haben gerufen: 'Wer ist das in dem Einhorn? Is this your partner, Bill?', da hab ich gedacht: 'Das glaub ich nicht!'", schimpft der Sänger. Bills Gesicht war zu diesem Zeitpunkt nämlich komplett mit einer Pferdemaske bedeckt.

Auf dem roten Teppich hatte Bill dann einfach Pferdegeräusche gemacht, lachen die Zwillinge. Aufklären wollten sie die Verwechslung nämlich nicht.