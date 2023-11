Halloween-Kostüm in Gruppenleistung: Heidi Klum übertrifft sich selbst!

Halloween-Königin Heidi Klum hat es wieder getan und sich erneut übertroffen und zusammen mit zehn Cirque-du-Soleil-Akrobaten eine bunte Pfauen-Show geliefert!

Von Dana-Jane Kruse

New York (USA) - Halloween-Königin Heidi Klum (50) hat es wieder getan und sich erneut übertroffen: Nachdem sie im vergangenen Jahr die Welt als riesiger Regenwurm schockiert hatte, ist ihr diesjähriges Outfit weder gruselig noch ekelerregend, sondern eine Gruppenleistung in bunten Federn.

Heidi Klum (50, M.) in Pfauen-Gestalt und zehnköpfiger Feder-Unterstützung! Hättet Ihr sie erkannt? © Noam Galai/Getty Images via AFP Heidi Klum hielt es auch dieses Jahr wieder tierisch mit ihrem Halloween-Kostüm und hatte am gestrigen Dienstagabend auf der Party im Marquee in New York ihren großen Auftritt als schillernder Pfau! Erkannt hätte man das Model in dieser Aufmachung wohl nicht, denn kein Teil ihres Körpers war nicht verkleidet oder bunt bemalt. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, in dem die bildhübsche Blondine als grotesker Riesen-Wurm schockierte, stand Heidi nicht allein auf dem orange-roten Halloween-Teppich der Veranstaltung: Teil ihres Kostüms waren noch zehn weitere Personen, welche die blau-grünen Federn von Pfau Klum ergänzten. Heidi Klum Sexy Halloween-Countdown: Heidi Klum zeigt sich komplett nackt! Gegenüber dem Promi-Portal Page Six verriet die 50-Jährige, sich trotzdem eher entblößt zu fühlen: "Ich fühle mich im Moment sehr nackt", gab Heidi zu.

Party-Pfau Heidi im abgewandelten Kostüm ohne ihre Feder-Mannschaft. © Noam Galai/Getty Images via AFP

"Ei-hemann" Tom Kaulitz rundet Kostüm von Heidi Klum ab

Auch ein Pfauen-Ei war Teil des Gruppenkostüms! Darin steckte niemand anderes als Heidis Ehemann Tom Kaulitz (34, r.)! © Noam Galai/Getty Images via AFP Heidi Klum gab an, dass es sich bei ihren Feder-Freunden um "großartige" Profis des Cirque du Soleil handelten. Klum erklärte zu dem aufwendigen Gruppenkostüm: "Ich brauche alle meine Freunde um mich herum. Ich dachte, es würde Spaß machen, mit ein paar Leuten ein Kostüm zu machen … bei dem wir alle tolle Formationen bilden." Ehemann Tom Kaulitz (34) war übrigens auch Teil der Pfauen-Installation: Nein, er mimte keinen Künstler des Cirque du Soleil und versteckte sich zwischen den Feder-Freunden - er kam als riesiges Pfauen-Ei zur Party! Heidi Klum Mit 18 Jahren: Heidi Klum teilt freizügige Throwback-Fotos! Auch "Tokio Hotel"-Frontmann Bill Kaulitz (34) ließ es sich nicht nehmen, anlässlich der Halloween-Party in New York in ein buntes Kostüm zu schlüpfen.

Leni Klum und Bill Kaulitz schlüpften ebenfalls in schräge Halloweenkostüme

Familie Klum-Kaulitz nimmt die Halloween-Feierlichkeiten sehr ernst. Schräge Kostüme gehören dazu! © Noam Galai/Getty Images via AFP