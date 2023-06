RTL verliert Geduld: Bill und Tom Kaulitz aus dem Programm geschmissen

Die vergangene Ausgabe am Samstagabend erreichte in der für RTL wichtigen Zielgruppe der 14 bis 49 Jahre alten Zuschauern nur einen Marktanteil von 4,3 Prozent, teilte das Medienmagazin DWDL mit.

In den USA ist die Show "That's My Jam" mit Latenight-Showmaster Jimmy Fallon (48) ein großer Hit. Für eine deutsche Umsetzung der Show hat sich RTL die Rechte ergattern können und an Stelle von Fallon die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren engagiert.

Für den nun frei gewordenen Sendeplatz am kommenden Samstagabend um 23.50 Uhr plant RTL eine sechs Jahre alte Wiederholung von "Take Me Out - Das Mister Special".

Auch in der darauffolgenden Woche im Anschluss an "Denn sie wissen nicht, was passiert!" wird anstelle von "That's My Jam" eine Wiederholung der Kuppelshow "Take Me Out" ausgestrahlt.

Fans des Musik-Quiz müssen allerdings nicht auf ihre Dosis Kaulitz verzichten. Die restlichen Folgen sind weiterhin bei RTL+ zu sehen. Die letzte der zunächst sechs produzierten Folgen wird an diesem Freitag veröffentlicht.

Ob es eine zweite Staffel der Musikshow geben wird, ist noch nicht bekannt.