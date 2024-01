Schockierende Entdeckung! Bill Kaulitz durchsucht Wohnung seines Freundes

Los Angeles (USA) - Tiefe Einblicke! In seinem Podcast " Kaulitz Hills-Senf aus Hollywood " spricht Bill Kaulitz (34) über eine schockierende Entdeckung in der Wohnung seines Ex-Freundes.

"Ich habe bei meinem Ex-Freund, als er mich zum ersten Mal allein in seiner Wohnung gelassen hat, herumgeschnüffelt", gibt der Sänger ganz offen zu und erntet sofort lautes Lachen. "Eifersüchtig, zickig, misstrauisch. Du checkst alle Boxen, ey."

Die Brüder beantworten am Ende der Podcast-Folge Fragen der Zuhörer. Beim Thema Misstrauen kommen bei Bill sofort alte Erinnerungen hoch.

Wenn es um das Thema Liebe geht, greift der 34-Jährige wohl des Öfteren daneben. Im Podcast mit Bruder Tom (34) gibt er Einblick in eine frühere Beziehung und warum die ganz schön schiefging.

Frisch getrennt und einmal mehr auf der Suche nach Abenteuer: Bill lässt aktuell nichts anbrennen und genießt sein Single-Leben in vollen Zügen.

Der Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gewann 2022 den Deutschen Podcast-Preis. © Friso Gentsch/dpa

"Das ist doch normal, dass man noch Kondome aus einer anderen Zeit in der Schublade hat", ist die Meinung von Heidi Klums (50) Ehemann. Doch Bill war verwundert über den gemachten Fund, da sein Liebster diese ja mit ihm nicht mehr benötigte.



Kurzerhand ließ der Leadsänger die Lümmeltüten verschwinden, um seinen Ex-Freund einem Test zu unterziehen: "Mal gucken, ob da wieder neue liegen. Das wäre für mich dann auch ein Indiz gewesen."

Das Resultat: Leider bestätigte sich das eigene Misstrauen des Podcasters wenig später, als sein ehemaliger Freund ihn tatsächlich betrog.

Wäre Bill heute immer noch so eifersüchtig und würde bei so einem Verdacht herumschnüffeln?

"Das ist viele Jahre her. Da war ich noch sehr, sehr jung", gibt er zu und macht deutlich, dass er sich nicht mehr auf solch eine Beziehung einlassen würde. "Ich möchte gar nicht in einer Beziehung sein, wo ich das Gefühl habe, ich möchte was checken."

Der Tokio-Hotel-Star hat offensichtlich aus seinen Beziehungsfehlern gelernt und achtet zukünftig genauer darauf, an wen er sein Herz verschenkt.