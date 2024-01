Techtelmechtel statt Tränen: Bill Kaulitz ist wieder Single und lässt nichts anbrennen!

Was genau zwischen den beiden passiert ist, verrät der Musiker nicht.

Der gebürtige Leipziger beichtet seinem Bruder Tom (34) außerdem seine sexuellen Erlebnisse. Unter anderem soll es hier zu einem speziellen Geschehen zwischen ihm und seiner besten Freundin gekommen sein. "Das hätte ich niemals gedacht, dass ich das mache", so Bill.

Die beiden besten Freunde durchleben nämlich gerade dasselbe Gefühlschaos. "Wir haben beide viel durchgemacht [...]. Wir wollen vergessen", so Bill über ihre Situation. Daher haben sie ihre "schlampigsten Outfits" ausgepackt und mal so richtig sie Sau rausgelassen.

Um sich abzulenken, ging es daher über Weihnachten mit seiner besten Freundin für einen "Single-Girl-Urlaub" in das amerikanische Ski-Resort Aspen.

Zuletzt wurde Bill mit einem blonden Schönling auf Bali gesichtet. Der "The Voice of Germany"-Coach postete ein niedliches Kuss-Bild von sich und seiner Begleitung auf Instagram und ließ die Gerüchteküche brodeln.

Im Podcast berichtet er dann, dass es sich um ihren langjährigen Gianluca Fellini handelt. "Es war auch einfach so schön, dann so jemanden wiederzutreffen", schwärmt Bill. Auch Tom hat nur Positives über den Café-Besitzer zu sagen. Perfekte Voraussetzungen, um in der Familie Kaulitz aufgenommen zu werden, oder?