Sexy Zeugenaufruf: Bill Kaulitz sucht nach mysteriösem Hottie

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (34) hat sich auf einer Party in einen mysteriösen Mann verknallt. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Amazon schmiss anlässlich des neuen Tokio-Hotel-Weihnachtssongs "Your Christmas" vor einigen Wochen eine große Party mit vielen prominenten Gästen. An diesem Abend hatte Bill auch ein ganz spezielles Treffen.

Wie er bereits in der vergangenen Woche in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schwärmerisch erklärte, hatte ein unbekannter Mann mit ihm geflirtet.

Der "unbekannte Prinz", wie der Sänger ihn witzelnd taufte, sei auf der Tanzfläche auf ihn zugekommen, hätte ihn am Rücken berührt und dann "Du bist so sexy und hübsch in echt" in Bills Ohr geflüstert.

"Da bin ich ganz rot angelaufen", schwärmt der gebürtige Magdeburger nun. "Krass, das war so special."

Dieses pikante Meeting lässt den 34-Jährigen offenbar noch immer nicht los - denn jetzt startet der Tokio-Hotel-Frontmann einen großen Zeugenaufruf und bittet seine Community, die Augen nach dem sexy Unbekannten offenzuhalten.