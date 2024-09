Nach Show-Flop auf ProSieben: Bill und Tom Kaulitz schimpfen über den Sender

Von der "Superduper Show" wurden vier Ausgaben produziert. Nach nur einer ausgestrahlten Folge wurde sie wieder aus dem Programm genommen. © Seven.One Entertainment Group/André Kowalski/Johanna Brinckmann

Offenbar sitzt bei beiden der Frust tief. Ihren Podcast nutzten sie, um sich zu rechtfertigen und die Sicht aus ihrer Perspektive zu schildern.

Bill weiter: "Die Sendung ist nur von dem Sendeplatz genommen worden und kriegt einen neuen Sendeplatz. Das heißt: Sie wird umverlegt, weil der Sender mitbekommen hat, dass Dienstag nicht so clever war."

Auch der Fernsehsender bekommt sein Fett weg: "ProSieben war so clever, dass sie gesagt haben am Anfang: 'Weißt du was, wir machen eine Familiensendung für Kinder, das zeigen wir schön am Dienstagabend.'"

Erst danach sei den Programmplanern bewusst geworden, dass Familien am Dienstagabend gar keine Zeit hätten. "Na, da hätte man seine Gehirnzellen mal ein bisschen früher zusammennehmen können", schimpfte der Sänger.

Als die Zwillinge angefragt wurden, ob sie Teil der Sendung werden möchten, soll von einer Show für das Wochenende die Rede gewesen sein. Einen Einfluss auf den endgültigen Sendeplatz hätten beide jedoch nicht gehabt. "Aber trotzdem kriegen wir natürlich auf die Fresse", wetterte Tom noch einmal.