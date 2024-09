Nach Quoten-Flop: ProSieben schmeißt Kaulitz-Brüder aus dem Programm

Nach nur einer Sendung wurde die "Superduper Show" vorerst abgesetzt. © Willi Weber/Joyn/dpa

Drei weitere Folgen waren noch geplant, doch mit gerade einmal 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die Sendung am vergangenen Dienstag nicht glänzen.

Gegenüber dem Medienmagazin DWDL bestätigte ProSieben, die kommenden Sendungen aus dem Programm zu nehmen - allerdings nicht für immer.

"Die 'Superduper Show' hat am Dienstagabend ihr Publikum leider nicht gefunden. [...] Wir glauben allerdings nach wie vor an das Potenzial der Show und bringen sie 2025 auf einem Sendeplatz zurück, der es Familien einfacher macht, die Show zu verfolgen", so ProSieben-Sprecher Christoph Körfer.