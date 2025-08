"Großkotzig und protzig": Dieser Promi bringt den Single-Urlaub von Bill Kaulitz durcheinander

Los Angeles - Bill Kaulitz (35) befand sich bis vor wenigen Tagen noch im Single-Urlaub in einem Luxus-Resort . Ein deutscher Prominenter sorgte mit seinem plötzlichen Auftritt für Bills Aufmerksamkeit: Klaas Heufer-Umlauf (41).

Die Entscheidung, alleine zu reisen, habe er bewusst gefällt, erzählte er seinem Zwillingsbruder Tom (35). "Ich liebe das ja. Noch mal so eine Woche ganz alleine runterkommen hat mir wahnsinnig gut gefallen."

"Ich war eine Woche mit Freunden unterwegs und dann eine Woche, also sieben Tage, alleine", berichtete der Frontmann von Tokio Hotel in der neuesten Ausgabe des Podcasts " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood ".

Bill Kaulitz (35, l.) und Klaas Heufer-Umlauf begegneten sich im selben Hotel während ihres Urlaubs. © Screenshot/Instagram/damitdasklaasturbo

Aber auch Heufer-Umlauf soll völlig überrascht gewesen sein. Denn schließlich verortet man Bill Kaulitz eher in seiner US-Wahlheimat Los Angeles.

"Der kommt einfach angejettet und das war so geil, weil er gar nicht damit gerechnet hatte, dass ich auch da bin", berichtete der Sänger weiter.

Angeblich habe sich der Moderator verstecken wollen. "Der hat natürlich gedacht: 'Scheiße, jetzt fliegt das auch noch auf. Jetzt haben wir schwarz auf weiß, dass ich genauso eine kleine Luxusmaus bin wie Bill'", feixte das Tokio-Hotel-Bandmitglied.

Und damit war der geplante Single-Urlaub des Sängers auch schon wieder vorbei. Heufer-Umlauf und Bill sollen sich schließlich auf Cocktails, Wein und zum Abendessen verabredet haben.

"Wir haben uns dann richtig schön einen reingeklingelt", behauptete der selbsternannte Alkohol-Connaisseur.

Beide sollen dabei in alten Erinnerungen an den Musiksender VIVA geschwelgt haben. Vielleicht wurde dabei auch noch einiges mehr beredet. Denn Bill soll von Klaas in die Villa seiner TV-Produktionsfirma nach Berlin eingeladen worden sein.