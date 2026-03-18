Tom und Bill Kaulitz ätzen gegen "Let's Dance": "Scheiße langweilig"

Berlin - Liebhaber der leichten Unterhaltung, aber beim Tanzen ziehen sie die Grenze: Die Tokio-Hotel-Twins Tom und Bill Kaulitz (beide 36) verkünden, dass sie nichts von " Let's Dance " halten - und erlauben sich einen Seitenhieb gegen ihren Bandkollegen Gustav Schäfer (37).

Die Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz (beide 36) haben keine Lust auf "Let's Dance" ... © Christoph Soeder/dpa

In einer Sonderausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" bequatschen die Kaulitz-Twins wieder alles rund ums Thema Unterhaltung und Fernsehen - und auch Gustav Schäfers Teilnahme bei Let's Dance.

"Einer der Top-Kommentare [unter der Podcast-Folge, Anm. d. Red.] ist, dass wir nicht auf unseren lieben Gustav eingehen beim Tanzen, und das hat einen ganz einfachen Grund", erklärt Tom. "Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt so lange dabei ist."

Das erntet Gelächter vom Live-Publikum. So reden die Tokio-Hotel-Stars eigentlich nicht über ihre Bandkollegen.

"Das ist ja nicht böse gemeint", rudert Bill schnell zurück, "wir kennen den ja schon lange und er kann nicht tanzen."

Dabei schlägt sich der Tokio-Hotel-Drummer bislang sehr wacker: In beiden Wochen kam er ohne Probleme in die nächste Runde und sein Quickstep zu "Rock me Amadeus" holte souveräne 20 Punkte.

Auch Bills Fazit: "Der Gustav macht das super!"