Tom und Bill Kaulitz ätzen gegen "Let's Dance": "Scheiße langweilig"
Berlin - Liebhaber der leichten Unterhaltung, aber beim Tanzen ziehen sie die Grenze: Die Tokio-Hotel-Twins Tom und Bill Kaulitz (beide 36) verkünden, dass sie nichts von "Let's Dance" halten - und erlauben sich einen Seitenhieb gegen ihren Bandkollegen Gustav Schäfer (37).
In einer Sonderausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" bequatschen die Kaulitz-Twins wieder alles rund ums Thema Unterhaltung und Fernsehen - und auch Gustav Schäfers Teilnahme bei Let's Dance.
"Einer der Top-Kommentare [unter der Podcast-Folge, Anm. d. Red.] ist, dass wir nicht auf unseren lieben Gustav eingehen beim Tanzen, und das hat einen ganz einfachen Grund", erklärt Tom. "Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt so lange dabei ist."
Das erntet Gelächter vom Live-Publikum. So reden die Tokio-Hotel-Stars eigentlich nicht über ihre Bandkollegen.
"Das ist ja nicht böse gemeint", rudert Bill schnell zurück, "wir kennen den ja schon lange und er kann nicht tanzen."
Dabei schlägt sich der Tokio-Hotel-Drummer bislang sehr wacker: In beiden Wochen kam er ohne Probleme in die nächste Runde und sein Quickstep zu "Rock me Amadeus" holte souveräne 20 Punkte.
Auch Bills Fazit: "Der Gustav macht das super!"
Bill Kaulitz bald bei "Let's Dance"? "Das ist drin in mir!"
Die Brüder geben im selben Atemzug zu: Selbst schauen sie die RTL-Show nicht. Tom erklärt, dass er "Let's Dance" in seinem Zuhause in Los Angeles nicht empfangen kann.
Bill hat einen anderen Grund: "Ich kann es gucken, aber ich finde die Sendung so scheiße langweilig, es ist krass", ätzt der 36-Jährige. "Ich müsste zu Gustav vorspulen, aber die Sendung kannst du ja nicht gucken, weißt du, wie lang die ist?"
Das Einzige, was die Zwillinge von ihrem Kumpel und Kollegen sehen, sind Clips auf TikTok. Sie drücken dem 37-Jährigen und seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster (28) aber fest die Daumen.
Trotz allem denkt Bill, dass er es besser könnte. "Das ist drin mit mir, ich kann auch noch Spagat!" verrät er in der Podcast-Folge und behauptet, als Jugendlicher selbst lange getanzt zu haben.
Tom wagt das zu bezweifeln und teasert die neue Staffel ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" an: Dort würde man Bill schon bald "ganz schlimm" tanzen sehen.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa