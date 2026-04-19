Bill Kaulitz bringt Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" zum Staunen
Köln - Da staunt Günther Jauch (69) bei "Wer wird Millionär?" nicht schlecht: Bill Kaulitz (36) eilt einer Kandidatin zur Hilfe.
Achtung Spoiler!
Damit hätte der "Wer wird Millionär?"-Moderator wahrscheinlich nicht gerechnet. Kandidatin Sylvia Schindler überraschte den 69-Jährigen in der neuesten Folge der beliebten Quiz-Show (20. April) mit Sänger Bill Kaulitz als Telefonjoker.
Bei der 4000-Euro-Frage kommt Schindler nämlich gewaltig ins Grübeln. Die Frage: "Welcher Geburtstag wurde am 28. Januar 2026 völlig losgelöst von der Euro-Einführung gefeiert?" Die Antwortmöglichkeiten: "A: 50 Jahre Franc, B: 60 Jahre Peseta, C: 70 Jahre Schilling, D: 100 Jahre Drachme".
Zunächst entscheidet sie sich für Eckhard Freise, den allerersten WWM-Millionär, als Telefonjoker. Dieser kann der Ratlosen jedoch nicht weiterhelfen, sodass sie ausscheiden muss.
Als sie jedoch erwähnt, dass auch der Tokio-Hotel-Frontmann ein möglicher Joker gewesen wäre, ist Günther Jauch völlig verblüfft.
Auf die Frage, wie Sylvia Schindler sich den Sänger als Joker sichern konnte, erklärt sie ganz simpel: "Indem man ihn fragt." Trotz versemmelter Antwort ruft Jauch Bill aus Neugier nachträglich an.
Bill Kaulitz freut sich über Jauchs spontanen Anruf
Als der Moderator den Musiker mit seinem Anruf überrascht, kann Bill seine Freunde nicht zurückhalten. "Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön", so der 36-Jährige. Während des kurzen Telefonats bringt er zudem das ganze Publikum zum Lachen. "Ist das eine Frage, bei der ich mich auskenne? Ich bin ja nur bis zur achten Klasse in die Schule gegangen", spaßt Bill.
Bei der Frage hätte der Sänger sogar richtig auf die Antwort C gesetzt. Kandidatin Sylvia Schindler muss bei der 8000-Euro-Frage leider aufgeben und geht letztendlich mit 4000 Euro nach Hause.
Wie weit es die übrigen Teilnehmer schaffen, könnt Ihr immer montags, ab 20.15 Uhr, bei RTL sehen. Eine Woche vorab gibt's die jeweilige Episode auch schon auf RTL+ zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: Fabian Sommer/dpa, RTL / Stefan Gregorowius