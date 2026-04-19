Bill Kaulitz bringt Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" zum Staunen

Günther Jauch (69) kann seinen Augen kaum trauen, als er Bill Kaulitz als Telefonjoker entdeckt. © RTL / Stefan Gregorowius

Achtung Spoiler!

Damit hätte der "Wer wird Millionär?"-Moderator wahrscheinlich nicht gerechnet. Kandidatin Sylvia Schindler überraschte den 69-Jährigen in der neuesten Folge der beliebten Quiz-Show (20. April) mit Sänger Bill Kaulitz als Telefonjoker.

Bei der 4000-Euro-Frage kommt Schindler nämlich gewaltig ins Grübeln. Die Frage: "Welcher Geburtstag wurde am 28. Januar 2026 völlig losgelöst von der Euro-Einführung gefeiert?" Die Antwortmöglichkeiten: "A: 50 Jahre Franc, B: 60 Jahre Peseta, C: 70 Jahre Schilling, D: 100 Jahre Drachme".

Zunächst entscheidet sie sich für Eckhard Freise, den allerersten WWM-Millionär, als Telefonjoker. Dieser kann der Ratlosen jedoch nicht weiterhelfen, sodass sie ausscheiden muss.

Als sie jedoch erwähnt, dass auch der Tokio-Hotel-Frontmann ein möglicher Joker gewesen wäre, ist Günther Jauch völlig verblüfft.

Auf die Frage, wie Sylvia Schindler sich den Sänger als Joker sichern konnte, erklärt sie ganz simpel: "Indem man ihn fragt." Trotz versemmelter Antwort ruft Jauch Bill aus Neugier nachträglich an.