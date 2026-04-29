Dieses verrückte Hobby würde Bill Kaulitz gerne ausüben

Los Angeles - Es gibt eine Vielzahl an Hobbys auf dieser Welt. Von Modelleisenbahnen über Videospiele bis hin zur Briefmarkensammlung. Bill Kaulitz (36) von Tokio Hotel hat allerdings einen ganz anderen Plan für seine Freizeit.

Bill Kaulitz (36) würde gerne als verkleideter Busch Menschen erschrecken. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Der Sänger könne sich vorstellen, sich als Busch zu verkleiden und anschließend Menschen in Einkaufszentren zu erschrecken, teilte er seinem Zwillingsbruder Tom (36) in der aktuellsten Folge des gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit.

Videos auf diversen Social-Media-Plattformen hätten ihn auf die Idee gebracht und ihn das "Hobby" erst überhaupt vorgestellt.

"Ich glaube, ich bestelle mir so ein Kostüm einfach", erzählte er seinem Bruder. "Würdest du dann, wenn wir uns beide verkleiden, mit mir losgehen und einfach Leute erschrecken oder nur filmen?", wollte er wissen.

"Ich würde es filmen, aber ich habe die Zeit nicht", redete sich Tom aus der Situation heraus.

Für den Frontmann der Band sei dies allerdings ein Ausgleich zum Alltag. "Ich glaube, das würde mir gut tun." sagte er. "Ich liebe Leute erschrecken. Ich pinkel mir in die Hose."

Tom würde Motorradfahren, Bill hingegen seinen Traum als Fake-Busch wahr werden lassen.