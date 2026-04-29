Dieses verrückte Hobby würde Bill Kaulitz gerne ausüben
Los Angeles - Es gibt eine Vielzahl an Hobbys auf dieser Welt. Von Modelleisenbahnen über Videospiele bis hin zur Briefmarkensammlung. Bill Kaulitz (36) von Tokio Hotel hat allerdings einen ganz anderen Plan für seine Freizeit.
Der Sänger könne sich vorstellen, sich als Busch zu verkleiden und anschließend Menschen in Einkaufszentren zu erschrecken, teilte er seinem Zwillingsbruder Tom (36) in der aktuellsten Folge des gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit.
Videos auf diversen Social-Media-Plattformen hätten ihn auf die Idee gebracht und ihn das "Hobby" erst überhaupt vorgestellt.
"Ich glaube, ich bestelle mir so ein Kostüm einfach", erzählte er seinem Bruder. "Würdest du dann, wenn wir uns beide verkleiden, mit mir losgehen und einfach Leute erschrecken oder nur filmen?", wollte er wissen.
"Ich würde es filmen, aber ich habe die Zeit nicht", redete sich Tom aus der Situation heraus.
Für den Frontmann der Band sei dies allerdings ein Ausgleich zum Alltag. "Ich glaube, das würde mir gut tun." sagte er. "Ich liebe Leute erschrecken. Ich pinkel mir in die Hose."
Tom würde Motorradfahren, Bill hingegen seinen Traum als Fake-Busch wahr werden lassen.
Hobby benötigt Security
Doch so lustig dieses Hobby auch klingen mag, bringt es - wie so oft - Gefahren mit sich. Denn wie er in den Videos gesehen habe, reagieren die erschreckten Menschen sehr unterschiedlich.
"Manche regen sich richtig auf. Ich brauche dann Security-Kräfte", hatte Bill bereits durchdacht. "Manche kriegen richtig einen auf den Deckel, weil die Erschreckten aus Reflex zuhauen."
Dennoch finde er es lustig und ließe sich davon nicht abhalten.
Ein zweites mögliches Hobby wäre das Malen mit Ölfarbe. "Ich glaube, das macht mir einfach Spaß. Egal ob es schön aussieht oder nicht", rechtfertigte sich Bill. Allerdings möchte er seine geschaffenen Werke nicht zu Hause aufhängen und träumt bereits von einer Ausstellung.
"Vielleicht ist das auch beides ein Hobby. Ich mache so am frühen Nachmittag als Busch und später gehe ich ein bisschen malen", träumte der Tokio-Hotel-Frontmann.
Ob er dafür überhaupt Zeit hätte, ließ er offen. Denn die Band stand zuletzt wieder im Tonstudio und arbeitete fleißig an neuen Songs.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa