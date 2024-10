Überraschender Auftritt von Bill Kaulitz in Hamburg: "War immer mein Traum!"

Hamburg - Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) würde gern einmal eine Gastrolle in einem Musical übernehmen - und hat dafür nun in Hamburg ein bisschen vorgefühlt. Auf eine Gastrolle bei einem Musical hätte er total Bock, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Proben für das neue Hamburg-Musical "& JULIA".