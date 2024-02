Wollen Bill und Tom Kaulitz zurück nach Deutschland? Nur diese Stadt kommt zum Wohnen infrage

Los Angeles - Endlich genug vom American Dream? Tom und Bill Kaulitz (32) zieht es immer wieder in ihre Heimat Deutschland. Und eine beliebte Hansestadt hat es den Twins besonders angetan.

"Mittlerweile ist Hamburg eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland", schwärmte Tom, "Ich liebe Hamburg!"

Wie sie in ihrem Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood " diskutierten, interessieren sie sich dabei für nur eine Stadt: Hamburg !

Doch aufgrund verschiedenster Verpflichtungen, wie Dreh- oder Moderationsarbeiten zuletzt für The Voice of Germany , zieht es Bill und Tom Kaulitz immer wieder nach Deutschland.

Knapp 14 Jahre ist es inzwischen her, dass die Tokio-Hotel-Frontmänner nach schlimmen Stalking-Vorfällen von Deutschland nach Los Angeles gezogen sind. Dort fühlten sich die Zwillinge bislang auch pudelwohl, immerhin haben sie dort Haus, Hof und – in Toms Fall – Familie.

Toms Bruder Bill hätte sogar noch konkretere Pläne. "Ich habe mir sofort aufgeschrieben, dass ich hier nach Immobilen suche", erläuterte der 34-Jährige.

Tom Kaulitz habe sich in die Art der Menschen vor Ort verliebt, dass alle "Moin, moin" sagen, und, dass die Stadt laut dem Gitarristen "so bonzig" ist. "Wahrscheinlich gefällt es uns auch deswegen so", lachte er im Podcast.

Sinn würde es für die zwei Kaulitz-Jungs auf jeden Fall machen. Ihre Bandmitglieder Georg Listing (36) und Gustav Schäfer (35) wohnen jeweils in Berlin und Magdeburg. So könnten sie sich künftig - im Rahmen ihrer Europa-Tournee - noch näher stehen.