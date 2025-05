Zoff um Marc Eggers - Tom Kaulitz: "Mit dem Echo muss man leben"

"Das macht man doch nicht, oder? Mich da einfach so ungeniert darauf anzusprechen", echauffiert sich der 35-Jährige weiter und erwähnt, dass er in dem unangenehmen Moment sogar von Freunden umgeben war. "Ein Unding", findet Bill.

Die Liebelei mit dem Ballermann-Star verfolgt Bill Kaulitz noch immer. So berichtet er in seinem Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood ", dass er vor Kurzem sogar von einem Fan auf seinen Verflossenen angesprochen wurde.

So harmonisch zeigten sich die Kaulitz-Twins noch vor ein paar Monaten: Tom (r.) mit seiner Heidi (52), Bill (2.v.l.) mit seinem Marc. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

"Du hast die Beziehung oft öffentlich bequatscht. [...] Die Leute sind nun mal interessiert", meint Tom. Zwar findet auch der Gitarrist es "nicht angebracht", macht aber deutlich: "Mit dem Echo muss man leben können."

Der Gebrüder-Kaulitz-Zoff über Bills Männer geht in die nächste Runde! Tom hatte bereits in der Vergangenheit Bill in seiner Liebe zu Marc geraten, Vorsicht walten zu lassen. Der Blondschopf will von der Meinung seines Bruders gar nichts wissen.

"Auch wenn ich offen über mein Leben rede, darf man erwarten, dass man mir mit Respekt begegnet!", schimpft Bill. Dazu zähle auch, ihn nicht auf so unangenehme Themen wie eine vergangene Beziehung anzusprechen.



Zwar ist seine kurze Liebelei mit Marc Eggers passé - das behauptet Bill zumindest -, er wünscht sich aber trotzdem noch in diesem Jahr einen neuen Freund.

Zuletzt meinte der "Durch den Monsun"-Interpret, dass er für die Hochzeit von Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing (38) dringend ein Plus-Eins haben möchte.