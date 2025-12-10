Neuanfang mit 67! Birgit Schrowange verrät Zukunftspläne

Köln/München - Birgit Schrowange will es noch einmal wissen: Mit 67 Jahren kehrt die ehemalige TV-Moderatorin ihrer langjährigen Heimat Köln den Rücken und zieht nach München .

Birgit Schrowange (67) zieht von Köln nach München. © Henning Kaiser/dpa

"Ich bin noch nicht endgültig nach München gezogen, mit einem Bein lebe ich noch in Köln", erzählte Schrowange der "AZ". Im neuen Jahr will sie aber endgültig ihr neues Leben in der bayerischen Landeshauptstadt beginnen.

Schrowange ist seit 2023 mit dem Schweizer Geschäftsmann Frank Spothelfer verheiratet. Es sei sein Wunsch gewesen, nach München zu ziehen.

"München war immer seine Lieblingsstadt, während ich gar keine richtige Verbindung zu dieser Stadt hatte. Ich habe hier manchmal gearbeitet oder war zu Gast auf Events. Aber ich fand München schon immer sehr schön und sehr sauber – das fällt auf", sagte die 67-Jährige.

Auch die Nähe zu Italien und den Bergen sowie der hohe Freizeitwert hätten einen Ausschlag für die neue Wahlheimat gegeben.