Birgit Schrowange heiratet erstmals mit 65 Jahren: "Frauen denken, dass man ab 50 unsichtbar ist!"

Birgit Schrowange (65) erst kürzlich bei der Bertelsmann Party in Berlin. © picture alliance/dpa

Im MDR-Riverboat erzählte die gebürtige Westfälin von ihrer bevorstehenden Hochzeit.

"Ich bin gerade 65 Jahre alt geworden und ich war noch nie verheiratet - aber ich werde es jetzt! Ich wollte immer so unabhängig sein. Ich war mir nie so ganz, ganz sicher und jetzt bin ich es. Vorher haben drei Männer gefragt und ich war immer unsicher und dann kam was dazwischen", reflektierte die ehemalige RTL-Moderatorin.

Für das große Fest der Liebe sei allerdings nichts Außergewöhnliches geplant. "Ich werde ganz normal heiraten, ich bin ja schon etwas älter und es darf nicht lächerlich sein", schmunzelte die 65-Jährige.

Bis 2006 war Schrowange mit ihrem damaligen Moderations-Kollegen Markus Lanz liiert, mit ihm hat sie auch einen gemeinsamen Sohn.

Mit ihrer neuen Liebe, dem Schweizer Geschäftsmann Frank Spothelfer (57), lebt sie mittlerweile auf Mallorca. An den Tag ihres Kennenlernens kann sich das TV-Gesicht noch sehr gut erinnern.