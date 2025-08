Bittere Tränen bei Michael-Jackson-Tochter: Liebes-Aus trotz Verlobung

Alles in Kürze

Dabei scheint die Trennung noch relativ frisch und durchaus abrupt gekommen zu sein. In einem Interview mit Access Hollywood berichtete die 27-Jährige noch im Juni, dass sie sich im "Hochzeitsplanerinnen-Modus" befinden würde.

Auch das Promi-Magazin People bestätigte, dass die Tochter des King of Pop und ihr langjähriger Freund ihre Verlobung abgeblasen haben.

Doch nun ist alles aus und vorbei! Auf X (ehemals Twitter) kommentierte sie am Donnerstagabend (Ortszeit) einen Post, der emotionale Fotos von ihr zeigt. Dabei stellte Jackson klar, dass es sich um "Trennungstränen" handeln würde.

Am 6. Dezember 2025 hatten die Sängerin und der Produzent ihre Verlobung öffentlich gemacht. Sie könne sich "niemand Perfekteres erträumen", schwärmte sie damals auf Instagram. "Danke, dass ich dir gehören darf."

ROB KIM / Getty Images via AFP

Zu den Hintergründen der plötzlichen Trennung ist bislang nichts bekannt. Lange war Jackson, die sich vor einiger Zeit als pansexuell geoutet hatte, davon ausgegangen, eines Tages eine Frau zu heiraten, da sie in ihrem Leben "mehr Frauen als Männer" gedatet habe, wie sie in der Serie "Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn" verriet.

Paris Jackson ist die Tochter von Michael Jackson und Debbie Rowe. Nach dem Tod ihres ultraberühmten Vaters durchlebte sie eine schwere Kindheit und Jugend, verlor sich in Alkohol und Drogen.

Doch ihr gelang die Wende, sie feierte Anfang diesen Jahres fünf Jahre Nüchternheit.