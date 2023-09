Bjarne Mädel verrät: Hinter seinem Spitznamen verbirgt sich diese Geschichte

Bjarne Mädel (55) ging bei "Kicken mit Herz" äußerst zufrieden vom Fußballplatz. © TAG24/Franziska Rentzsch

Denn statt seines Nachnamens prangten unter der Nummer sieben die Worte: "Bjarne Girl". Wie kam es dazu?

"Ich habe in einer Netflix-Serie mitgespielt, die heißt 'How to Sell Drugs Online (Fast)'. Und da wurde mein Name ins Englische übersetzt in 'Bjarne Girl'. Das fand ich ganz lustig", so der 55-Jährige. Weiter betonte er: "Aber das kommt auch dabei heraus, wenn Maschinen die Sprache übersetzen. Also bin ich gegen künstliche Intelligenz. Ich bin für ganz natürlich Intelligenz."

Und auch hinter der Trikot-Nummer steckt eine Geschichte. Schließlich durften sich alle Spieler ihre Nummer selbst aussuchen – was auf dem Platz allerdings auch immer mal wieder für Verwirrungen sorgte. Denn neben Bjarne Mädel trugen gleich noch sechs andere Mitspieler und Mitspielerinnen die Nummer sieben.

"Mein Lieblingsspieler war Kevin Keegan früher, der hatte die Nummer sieben", erklärte Bjarne Mädel dazu. Doch nicht nur das: "Ich habe heute auch nur Luft für sieben Minuten", scherzte der Schauspieler weiter.

Tatsächlich durfte Bjarne Mädel an diesem Sonntag aber deutlich länger als sieben Minuten auf den Fußballplatz - aus gutem Grund: Denn viele Zuschauer hatten auf ein Tor des 55-Jährigen gesetzt.