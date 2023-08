"Kicken mit Herz": Deshalb hoffen in diesem Jahr alle auf ein Tor von Bjarne Mädel!

Bjarne Mädel (55, l.) und Tim Mälzer (52) treten beide für die "Hamburg Allstars" an. © Christian Charisius/dpa, Christophe Gateau/dpa (Bildmontage)

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag stellten der Kinderkardiologe Prof. Dr. Thomas Mir (57) und Moderator Lou Richter (62) die Besonderheiten für dieses Jahr vor und sprachen dabei auch mit Johannes Oerding (41), Serdal Celebi (39) und Thomas Helmer (58) von den "Hamburg Allstars".

Weitere Teilnehmer sind Tim Mälzer (52), Bjarne Mädel (55), Sasha (51), Elton (52), Olli Schulz (49), Bosse (43), Micky Beisenherz (46) und Ingo Zamperoni (49) - um nur ein paar Namen zu nennen. Denn insgesamt stehen 44 Prominente in der Teamaufstellung für die "Hamburg Allstars". Und auch die "Placebo Kickers" rücken mit 38 Teilnehmern im Ärzte-Team an.

Bereits seit 15 Jahren findet das traditionelle Benefiz-Fußballspiel "Kicken mit Herz" des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf nun bereits statt.

"Ein Ereignis, das sich schon eingebrannt hat in den Hamburger Sportkalender", sagte Lou Richter, der am Sonntag wieder als Schiedsrichter auftreten wird. Doch bei all dem geht es am Ende natürlich vor allem um den guten Zweck. Alle Einnahmen gehen an die Kinder-Herz-Medizin des Universitätsklinikums.

"Ins Stadion kommen dann auch über hundert Kinder mit angeborenem Herzfehler, die wir behandelt haben, die an den Händen der Allstars aufs Feld dürfen", kündigte Initiator Thomas Mir an. "Da ist man hautnah dabei und man spürt - es ist wirklich so - das ist ein Stadion voller Liebe."

Johannes Oerding unterbricht für das Event sogar kurz seine Tour - am Abend vorher steht er noch in Görlitz auf der Bühne und wird die Nacht dann im Tourbus auf dem Weg nach Hamburg verbringen. "Ich falle dann direkt am Stadion raus und hoffe, dass ich dann wieder nüchtern bin", scherzte Oerding am Donnerstag.