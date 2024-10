Blitz-Hochzeit bei Romina Palm und Christian Wolf? Neues Foto heizt Spekulationen an

Funkelt hier etwa ein Hochzeitsring an Rominas rechter Hand? © Bildmontage: Instagram/rominapalm (Screenshots)

Schon als Romina und Christian angekündigt hatten, gemeinsam nach Las Vegas reisen zu wollen, wurden ihre Fans hellhörig.

Immerhin ist die Stadt im Westen der USA nicht nur als Glücksspiel-Metropole, sondern auch für ihre legendären Blitz-Hochzeiten bekannt.

Nun bekommt die Gerüchteküche neues Futter: Bei Instagram hat die Ex von Stefano Zarrella (32) einige Schnappschüsse aus dem Liebesurlaub geteilt - und dabei ein funkelndes Detail an ihrer rechten Hand offenbart: Romina trägt einen goldenen Ring an ihrem Finger, den man zuvor noch nie an ihr gesehen hat.

Haben sich die beiden Turteltauben also in einer der berühmt-berüchtigten Hochzeitskapellen in Las Vegas das Ja-Wort gegeben? Oder handelt es sich bei dem Klunker doch nur um ein normales Accessoire der 25-Jährigen?