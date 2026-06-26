"Blood, Sweat & Tears": Sänger David Clayton-Thomas ist tot

Toronto (Ontario/Kanada) - David Clayton-Thomas , der britisch-kanadische Frontsänger der Jazzrock-Band Blood, Sweat & Tears ("You’ve Made Me So Very Happy", "And When I Die"), ist tot. Er wurde 84 Jahre alt.

Sänger David Clayton-Thomas ist im Alter von 84 Jahren verstorben. © IMAGO / Action Pictures

Wie sein Presseagent Eric Alper bekannt gab, soll Clayton-Thomas am Mittwochabend friedlich im St. Michael's Hospital in Toronto verstorben sein. Zur Ursache seines Todes war nichts bekannt.

Clayton-Thomas begann seine Musik-Karriere Anfang der 1960er-Jahre und war zunächst Frontmann von The Shays und The Bossmen. Seinen größten Erfolg feierte er erst später, nach dem Beitritt zu Blood, Sweat & Tears 1968 in den USA.

Das selbst betitelte Album der Band verkaufte sich weltweit zehn Millionen Mal und führte sieben Wochen lang die US-Billboard-Charts an. Die Band wurde mit fünf Grammy Awards ausgezeichnet, darunter erhielten sie die Auszeichnung für das Album des Jahres 1970.

Clayton-Thomas verließ die Band im Jahr 1972. Später veröffentlichte er mehrere Soloalben und tourte alleine, bevor er sich wieder "Blood, Sweat & Tears" anschloss. Er wurde 1996 als Mitglied in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen.