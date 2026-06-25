Ariana Grande lässt tief blicken und bleibt ganz cool

Los Angeles (USA) - Ariana Grande (32) leistete sich auf ihrem Instagram-Account einen kleinen Fauxpas, der ihre Fans zum Ausrasten brachte. Doch der Weltstar reagierte gelassen.

Ariana Grande (32) versetzte ihre Fans in Aufregung, nachdem sie ein Bild auf Instagram geteilt hatte, auf dem ihre Brustwarze deutlich zu sehen war. © Collage: Screenshots/Instagram/@arianagrande

Nachdem die 32‑jährige Sängerin im Rahmen ihrer Eternal‑Sunshine-Tour in Los Angeles aufgetreten war, gewährte sie ihren Followern in einem gesammelten Beitrag einen kleinen Einblick rund um die Auftritte. Darunter auch ein Bild, das einen Blick auf ihre entblößte Brust gewährte.

Die Aufnahmen, die die "Stuck With U"-Interpretin am Dienstag veröffentlicht hat, zeigen unter anderem, wie sie in einem karierten roten Kleid vor einem Hund hockt und diesen liebevoll streichelt.

Doch scharfsinnige Follower bemerkten, dass der Ausschnitt des Kleides weit genug geöffnet war, um einen klaren Blick auf ihre Brustwarze zu gewähren!

Der scheinbar unbeabsichtigte Einblick versetzte Social Media in Aufruhr, ein Fan witzelte sogar auf X: "Nicht Ariana, die auf Instagram ihre Brust entblößt."

Entfernt hat die Künstlerin das Bild noch nicht. Doch in ihrer Instagram Story hat sich Ariana in einem urkomischen Clip, in dem auch ihre langjährige Freundin und Schauspielerin Elizabeth Gillies (32) zu sehen ist, zu dem Nippel-Blitzer geäußert.