Trauriger Geburtstag: Summer Terenzi feiert ohne ihren Vater

Berlin – Zwischen Summer Terenzi und ihrem Vater Marc Terenzi (47) herrscht weiter dicke Luft. Die 20-Jährige verbrachte ihren Geburtstag nun offenbar ohne ihn.

Der öffentliche Familienstreit zwischen Marc Terenzi (47) und seiner Tochter Summer (20) geht weiter. © Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, IMAGO/Berlinfoto

Schon in den vergangenen Tagen machte Summer öffentlich, wie schwierig das Verhältnis zu ihrem Vater aktuell ist – und auch in der Vergangenheit gewesen sein soll.

In einem Song verarbeitet sie ihre Gefühle und übt dabei deutliche Kritik am Verhalten von Marc Terenzi. Dieser wiederum scheint sich um Annäherung zu bemühen: Er kündigte nicht nur einen eigenen Song als Entschuldigung an, sondern suchte auch an Summers Geburtstag öffentlich die Nähe zu seiner Tochter.

Doch auf die versöhnlichen Gesten folgte nun die nächste deutliche Reaktion von Summer. Kurz nach dem Geburtstagsgruß ihres Vaters meldete sie sich erneut auf Instagram.

In einem Video ist zu sehen, wie sie allein die Kerzen auf ihrem Kuchen ausbläst. Dazu schreibt sie: "Ein weiterer Geburtstag ohne meinen Vater."