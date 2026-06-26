Heino "definitiv nicht" rechts: Schlagerstar lässt sechsstellige Summe liegen

Wien (Österreich) - Sich von Rechtspopulisten vor den Karren spannen lassen? Darauf hat Heino (87) offensichtlich gar keinen Bock. Während er sich vor Gericht weiter mit der AfD streitet, hat er in seiner Wahlheimat Österreich die FPÖ abblitzen lassen. Dabei hatte die "Freiheitliche Partei" ihm eine knackige Summe für einen Auftritt geboten.

Heino (87) lehnt eine Anfrage der FPÖ ab. © dpa | Sebastian Kahnert

Mit seiner "Made in Germany"-Tour samt Deutschland-Beflaggung und seiner Trump-Bewunderung hatte der Schlagerstar für reichlich Spekulation über seine politische Orientierung gesorgt.

Nun ließ er sich sogar eine sechsstellige Summe entgehen, anstatt für Rechtspopulisten aufzutreten: Laut Bild wollte die FPÖ ihren 70. Geburtstag in Wien mit einem Volksfest samt Heino-Auftritt feiern. Doch 100.000 Euro waren dem 87-Jährigen dafür offenbar nicht genug.

"Ich möchte nicht für die FPÖ auftreten, generell für Parteien nicht. Weil ich mich von keiner politischen Kraft vor ihren Wagen spannen lassen will", sagte der Musiker gegenüber der Zeitung, fügte aber hinzu: "Allerdings sind mir in meinem Publikum alle Menschen willkommen, egal, wen sie wählen."

Hätte er den Auftritt gemacht, wäre der Aufschrei groß gewesen, ist sich sein Manager Helmut Werner sicher. "Wenn dagegen andere Kollegen für die FPÖ singen, interessiert das praktisch niemanden. Bei Heino geht man schon im Vorfeld davon aus, dass er politisch nur rechts sein kann, was er definitiv nicht ist."